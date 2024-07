Alla Juventus per 35 milioni: si chiude subito

Si chiude per il profilo. Obiettivo da 35 milioni di euro. La Juventus può consolidare un altro acquisto importante.

La Juventus è pronta a chiudere l’affare per Jean-Clair Todibo, difensore francese attualmente in forza al Nizza. Secondo quanto appreso da ‘La Gazzetta dello Sport’, la trattativa tra il club bianconero e la società francese è ormai alle battute finali e l’accordo definitivo è atteso per oggi.

Il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, avrà una call decisiva con la dirigenza del Nizza per sancire l’intesa finale. Le due società hanno già una bozza d’accordo che prevede l’arrivo di Todibo a Torino con la formula del prestito con obbligo di riscatto a giugno. L’operazione complessiva dovrebbe aggirarsi tra i 30 e i 35 milioni di euro.

Jean-Clair Todibo, classe 1999, è considerato uno dei giovani difensori più promettenti del panorama calcistico europeo. Dopo aver mosso i primi passi nel Tolosa, è approdato al Barcellona, dove però ha trovato poco spazio. L’esperienza al Nizza gli ha permesso di crescere e mettersi in mostra, attirando l’attenzione dei grandi club europei, tra cui appunto la Juventus.

Con l’arrivo di Todibo, la Juventus punta a rinforzare il reparto difensivo, garantendosi un giocatore giovane ma già con una buona esperienza internazionale. L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare nelle prossime ore, una volta definiti gli ultimi dettagli burocratici. I tifosi bianconeri sono in fermento, pronti ad accogliere un nuovo talento che potrebbe rivelarsi fondamentale per le ambizioni della Vecchia Signora in campionato e in Europa.

Todibo è un difensore centrale dotato di grande fisicità, rapidità e abilità nel gioco aereo. La sua capacità di leggere il gioco e di intervenire tempestivamente lo rendono un elemento prezioso per qualsiasi squadra. Inoltre, la sua versatilità gli permette di adattarsi a diversi sistemi di gioco, una caratteristica particolarmente apprezzata dagli allenatori moderni. Alla Juventus, Todibo troverà un ambiente ideale per crescere ulteriormente, affiancato da compagni di squadra esperti e da un allenatore capace di valorizzare le sue qualità. L’acquisto del difensore francese non è solo un investimento per il presente, ma anche una mossa strategica per il futuro, vista la necessità di ringiovanire la rosa e assicurarsi una difesa solida per gli anni a venire. L’operazione tra Juventus e Nizza dimostra anche l’abilità del club bianconero nel muoversi sul mercato, riuscendo a chiudere trattative importanti e a cogliere opportunità favorevoli. L’arrivo di Todibo potrebbe essere seguito da altri movimenti di mercato, in linea con la strategia del club di rafforzare la squadra in vista delle sfide future.