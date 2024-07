La Juve ne saluta un altro: ha fatto tutto Mourinho

Adesso il club potrebbe farsi sotto per il giocatore bianconero: tutti i dettagli sulla potenziale trattativa dall’estero.

Il Siviglia FC sta intensificando le operazioni di mercato alla ricerca di un rinforzo per l’attacco, dopo la partenza di Youssef En-Nesyri verso il Fenerbahçe, ora allenata da Mourinho. La dirigenza andalusa, guidata dal direttore sportivo Victor Orta, è al lavoro per colmare il vuoto lasciato dal bomber marocchino, che ha segnato 20 gol in questa stagione. Tra i nomi in cima alla lista dei desideri del club c’è quello di Arkadiusz Milik, attualmente alla Juventus.

Youssef En-Nesyri ha lasciato un segno indelebile al Siviglia. Acquistato per 20 milioni di euro cinque anni fa, il marocchino ha ripagato ampiamente l’investimento, segnando 73 gol in 196 partite. La sua cessione al Fenerbahçe porterà nelle casse del club una cifra simile, con variabili che potrebbero far lievitare il totale a 25 milioni di euro. En-Nesyri ha chiuso la sua esperienza al Siviglia come uno dei migliori marcatori nella storia del club, piazzandosi al decimo posto. La sua partenza lascia un vuoto difficile da colmare, ma la dirigenza è determinata a trovare un degno sostituto.

Milik al Siviglia: lo prendono al posto di En-Nesyri

Tra i possibili sostituti di En-Nesyri, c’è proprio il polacco Arkadiusz Milik: un nome che piace molto alla dirigenza del Siviglia. L’attaccante polacco, attualmente alla Juventus, ha un contratto con i bianconeri fino al 2026. Tuttavia, Milik sarebbe favorevole a un trasferimento per trovare più spazio e minuti in campo. Il Siviglia sta valutando la possibilità di acquisire il giocatore, ma dovrà fare i conti con una forte concorrenza. Brentford, Bologna e West Ham hanno mostrato interesse per l’attaccante polacco.

La Juventus valuta Milik tra i sei e i sette milioni di euro, una cifra che potrebbe rivelarsi un ostacolo per il Siviglia, dato il loro budget limitato. La dirigenza andalusa potrebbe tentare di portare Milik in prestito con un’opzione di acquisto, una strategia già tentata con Sardar Azmoun. Tuttavia, la competizione per il giocatore è alta e Victor Orta dovrà dimostrare le sue abilità negoziali per assicurarsi l’attaccante polacco.

Milik è conosciuto per la sua forza fisica e le abilità aeree, oltre che un indubbia intelligenza tattica. Ha iniziato la sua carriera al Górnik Zabrze, prima di trasferirsi in Germania al Bayer Leverkusen e poi all’FC Augsburg in prestito. La sua esplosione è avvenuta all’Ajax, dove ha segnato 47 gol in 76 partite, attirando l’attenzione del Napoli. In Serie A, Milik ha continuato a mostrare il suo talento, segnando 48 gol con il Napoli. Successivamente, ha giocato per l’Olympique Marsiglia, dove ha mantenuto una buona media realizzativa con 30 gol in 55 presenze. Nel 2023 è passato alla Juventus, dove tra alti e bassi è diventato un giocatore importante e molto duttile all’occorrenza, l’ex tecnico Allegri ne era, infatti, il primo ammiratore. Il Siviglia FC sta lavorando intensamente per rafforzare l’attacco e Arkadiusz Milik rappresenta una delle opzioni più concrete. La dirigenza del club andaluso dovrà superare diverse sfide per assicurarsi il giocatore, ma con la determinazione e le giuste mosse di mercato, Victor Orta potrebbe riuscire a portare Milik e offrire ai tifosi un nuovo attaccante capace di colmare il vuoto lasciato da En-Nesyri. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi nelle prossime settimane.