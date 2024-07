“Siamo stati penalizzati”: rinascita Juve dopo il baratro

Francesco Calvo ha parlato della situazione della Juventus, dalla questione sponsor e non solo: il punto della situazione.

Francesco Calvo, Chief Football Officer della Juventus, ha rilasciato un’intervista a ‘Forbes’ in cui ha tracciato un bilancio degli ultimi due anni e ha fornito un aggiornamento sulle prospettive future del club bianconero.

“Sono stati due anni molto complicati,” ha dichiarato Calvo. “Abbiamo registrato perdite tangibili, circa 115 milioni di euro, a causa della penalizzazione di dieci punti, e perdite intangibili legate al brand e alla sua appetibilità sul mercato.” La penalizzazione, derivata da questioni amministrative e regolamentari, ha avuto un impatto significativo non solo sui conti della società, ma anche sull’immagine del club.

Juve, Calvo: “Perdite tangibili da 115 milioni” e sullo sponsor…

Nonostante le difficoltà, Calvo rimane ottimista: “Il mondo del calcio ha la memoria corta, perché è molto legato ai risultati.” Questo atteggiamento pragmatico sottolinea come il successo sul campo possa rapidamente far dimenticare le difficoltà passate e rilanciare il valore del brand Juventus.

Uno degli aspetti più critici, secondo Calvo, è stata la gestione degli sponsor. “Siamo stati penalizzati perché non abbiamo avuto modo di programmare” ha spiegato. Tuttavia, le sensazioni per il futuro sono positive: “Abbiamo diverse trattative in fase avanzata.” Questo indica che, nonostante le recenti turbolenze, la Juventus sta lavorando attivamente per assicurarsi nuovi partner commerciali che possano sostenere economicamente il club e contribuire alla sua crescita. L’intervista di Calvo evidenzia la resilienza della Juventus di fronte alle avversità e la determinazione nel superare questo tipo di difficoltà. La capacità di attirare sponsor e di mantenere alto il valore del brand, nonostante le recenti sfide, sarà cruciale per il futuro del club.

I tifosi della Juventus possono dunque guardare al futuro con speranza, consapevoli che la società sta facendo tutto il possibile per tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. Le prossime stagioni saranno fondamentali per confermare il rilancio del club e per dimostrare che la Juventus è ancora una delle potenze del calcio mondiale. Non ci resta che aspettare i risultati sul campo. La stagione della Juve si preannuncia ricca di sorprese. Con un mercato ai vertici e il ritorno nell’Europa che conta, i bianconeri potranno dimostrare tutta la loro determinazione con i risultati sul campo, alla guida ci sarà il nuovo ambizioso tecnico Thiago Motta che l’anno precedente, con il suo Bologna, ha sorpreso tutti.