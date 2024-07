65 milioni e doppio botto Juventus: Inter e Milan al tappeto

65 milioni e doppio colpo Juventus. Adesso le due milanesi sarebbero fuori dai giochi: i dettagli dell’operazione.

La Juventus non si ferma sul mercato e mette nel mirino due giovani talenti: Youssouf Fofana e Maghnes Akliouche. Secondo le ultime indiscrezioni, il club bianconero è intenzionato a fare un’offerta complessiva di 65 milioni di euro per assicurarsi i due giocatori del Monaco.

Youssouf Fofana, centrocampista di grande prospettiva, è ambito da diversi top club europei. Oltre alla Juventus, sul giocatore ci sono anche Milan, Manchester United e Atlético Madrid. La concorrenza è quindi molto forte e la Juventus dovrà muoversi con decisione per spuntarla.

Doppio colpo Juve dal Monaco: Fofana + Akliouche

Tuttavia, prima di affondare il colpo per Fofana, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli vuole cedere alcuni esuberi della rosa bianconera. In particolare, Weston McKennie e Arthur Melo sono i principali indiziati a lasciare il club, liberando così risorse economiche e spazio salariale per nuovi innesti.

Maghnes Akliouche, giovane talento offensivo del Monaco, è l’altro obiettivo della Juventus. Il club del Principato, però, non sembra intenzionato a lasciar partire il giocatore così facilmente. Il Monaco vorrebbe infatti trattenere Akliouche per almeno un altro anno, nella speranza di veder crescere ulteriormente il suo valore. La strategia della Juventus, però, sembra chiara: vendere prima per acquistare poi. La cessione di McKennie e Arthur è cruciale per finanziare l’operazione Fofana-Akliouche. Inoltre, Giuntoli è al lavoro per convincere il Monaco a cedere Akliouche già in questa sessione di mercato, magari con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

I prossimi giorni saranno decisivi per capire se la Juventus riuscirà a mettere a segno questi due colpi di mercato. I tifosi bianconeri sperano che Giuntoli possa concludere positivamente queste trattative, regalando alla squadra due giovani talenti in grado di rinforzare significativamente la rosa. La Juventus è dunque al lavoro per rinforzare la squadra, con un occhio attento alle opportunità di mercato e alla necessità di cedere giocatori in esubero. Le prossime settimane saranno fondamentali per delineare il volto della nuova Juventus, pronta a tornare protagonista in Italia e in Europa con il nuovo allenatore Thiago Motta chiamato proprio per rilanciare la squadra bianconera ai vertici che l’hanno sempre contraddistinta nella storia. Rimaniamo quindi in attesa di capire se si concretizzeranno i due colpi in entrata, con un mercato sempre sia in entrata ma soprattutto in uscita.