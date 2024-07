Chiesa vola dal grande ex: il sì ha fatto saltare il banco

Chiesa vola dal grande ex, il futuro di Federico è sempre più lontano dalla Juventus. E il sì è dietro l’angolo

La Juventus e Federico Chiesa sono sempre più lontani e pensare che il numero 7 possa rimanere anche questa stagione ci appare difficile. Thiago Motta, come sappiamo, non è che lo consideri più di tanto e questo potrebbe portare nello spazio di pochissimo tempo all’addio.

Il rinnovo contrattuale è un problema: la scadenza 2025 non lascia dormire sonni tranquilli ai bianconeri che non vogliono correre in nessun modo il rischio di poterlo perdere a parametro zero. Quindi l’incasso si potrebbe aggirare intorno ai 25milioni di euro, che sono soldi che Giuntoli potrebbe immediatamente investire in un altro innesto. Di offerte concrete al momento non ne sono arrivate e l’unico vero tentativo, non andato a segno, lo ha fatto la Roma che poi ha preso Soulé. Ma nelle prossime ore non è detto che non possa esserci un primo approccio, visto che si parla anche con una certa insistenza del Tottenham.

Chiesa al Tottenham, pronta l’offerta

Da quelle parti, si legge su FootballTransfers.com, nonostante non sia più nell’organigramma societario, Fabio Paratici ha ancora una certa influenza sul presidente del Tottenham. Ed è proprio il dirigente che ha preso Chiesa dalla Fiorentina e lo ha portato alla Juventus ad averlo consigliato già nello scorso mese di gennaio. Federico, a quanto pare, non avrebbe alcuna remora a trasferirsi in Premier League nonostante gli Spurs non disputino la Champions. E quindi sì, dalle parti della Continassa ci si aspetta l’offerta ufficiale per cercare di chiudere l’affare.

Anche Ange Postecoglou, allenatore del Tottenham, ha dato il suo assenso all’operazione, sapendo pure che ci potrebbero essere Liverpool e Chelsea su Chiesa. Quindi il tecnico si aspetta un’accelerata. E con quei soldi la Juventus andrebbe quasi sicuramente a colmare le distanze economiche con l’Atalanta per Koopmeiners.