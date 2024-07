Calciomercato Juventus, affare bomba in Serie A, è successo di nuovo. Andiamo a capire di cosa si tratta in dettaglio.

La Fiorentina sta progettando un importante rinnovamento del suo centrocampo, puntando su due talenti statunitensi: Weston McKennie della Juventus e Francis Tanner Tessmann del Venezia. La dirigenza viola è al lavoro per costruire una coppia di centrocampo a stelle e strisce che possa portare qualità e dinamismo alla squadra.

Weston McKennie, attualmente in forza alla Juventus, è uno degli obiettivi principali della Fiorentina. La dirigenza bianconera sarebbe disposta a cedere il centrocampista texano per una cifra intorno ai 13 milioni di euro, considerando che il suo contratto scadrà il prossimo anno. Questa somma non rappresenta un problema per la Fiorentina, che vede in McKennie un giocatore in grado di dare un significativo contributo al centrocampo.

Addio da 13 milioni: così la Juve saluta McKennie

Tuttavia, il vero scoglio nella trattativa è rappresentato dall’ingaggio del giocatore. McKennie percepisce attualmente uno stipendio di circa 2,5 milioni di euro a stagione, una cifra onerosa per la Fiorentina, che sta lavorando per ridurre il monte ingaggi. Per superare questo ostacolo, non è da escludere che la Juventus possa contribuire al pagamento di parte del compenso di McKennie, come accaduto in passato con Arthur Melo.

Oltre a McKennie, la Fiorentina ha messo nel mirino Francis Tanner Tessmann, giovane centrocampista del Venezia. La trattativa con il club lagunare è in corso, ma anche in questo caso il principale ostacolo è rappresentato dall’ingaggio richiesto dal giocatore. Tessmann ha dimostrato di avere un grande potenziale e la Fiorentina è determinata a portarlo a Firenze, nonostante le difficoltà economiche legate al suo contratto. Con l’acquisto di McKennie e Tessmann, la Fiorentina punta a costruire un centrocampo dinamico e versatile, capace di competere ai massimi livelli in Serie A. I due giocatori, entrambi nazionali statunitensi, porterebbero energia e qualità al reparto, contribuendo a rafforzare la squadra in vista della prossima stagione.

La dirigenza viola è al lavoro per trovare le giuste soluzioni economiche e tecniche che possano rendere fattibili queste operazioni. La volontà di abbassare il monte ingaggi e allo stesso tempo di migliorare la qualità della rosa sono obiettivi chiari per la Fiorentina, che intende tornare a essere protagonista nel campionato italiano. Le prossime settimane saranno decisive per capire se la Fiorentina riuscirà a portare a termine queste trattative e a costruire un centrocampo a stelle e strisce. I tifosi viola sperano che McKennie e Tessmann possano arrivare a Firenze, portando con sé entusiasmo e nuove prospettive per la squadra. Con una dirigenza determinata e un mercato in fermento, la Fiorentina è pronta a fare di tutto per centrare questi obiettivi e rilanciare le proprie ambizioni in Serie A.