Calciomercato Juventus, affare fatto: visite mediche e firma

Affare fatto e visite mediche con firma. Adesso l’operazione può considerarsi conclusa in maniera definitiva: i dettagli della situazione.

Come scrive ‘Gianluca Di Marzio’, manca ormai poco all’arrivo di Matias Soulé nella capitale. L’argentino è pronto a iniziare la sua nuova avventura con la maglia della Roma, dopo aver saltato l’ultima amichevole della Juventus contro il Norimberga. In comune accordo con l’allenatore Thiago Motta, Soulé è rimasto in panchina, preparandosi così al suo trasferimento.

Il trasferimento di Soulé dalla Juventus alla Roma prevede un’operazione complessiva di 30 milioni di euro, comprendenti parte fissa e bonus. Prima dell’annuncio ufficiale, il giovane talento argentino dovrà sottoporsi alle consuete visite mediche, programmate per la mattinata di lunedì 29 luglio. Soulé arriverà a Roma nella serata di domenica 28 luglio, pronto per iniziare la sua nuova avventura.

Soulé alla Roma, lunedì le visite mediche e poi la firma ufficiale

Soulé lascia la Juventus dopo aver trascorso l’ultima stagione in prestito al Frosinone, dove ha attirato l’attenzione con le sue prestazioni. Durante la stagione appena conclusa, Soulé ha segnato 11 gol in 39 presenze fra Serie A e Coppa Italia, fornendo anche 3 assist. Con la Juventus, invece, il classe 2003 ha collezionato 21 presenze complessive tra il 2021 e il 2023, segnando solo un gol.

L’acquisto di Soulé rappresenta un investimento importante per la Roma, che punta su di lui per arricchire il proprio reparto offensivo. La capacità di Soulé di segnare e di fornire assist lo rende un’aggiunta preziosa per la squadra, che spera di poter sfruttare al meglio il suo potenziale. L’entusiasmo dei tifosi giallorossi cresce con l’avvicinarsi dell’arrivo di Soulé, nella speranza che possa diventare un punto di riferimento nella formazione di Daniele De Rossi. La sua giovane età e il talento dimostrato lasciano ben sperare per un futuro brillante con la maglia della Roma.

Non resta che attendere le visite mediche di lunedì mattina per poi accogliere ufficialmente Matias Soulé nella capitale, pronto a lasciare il segno nel campionato italiano con la sua nuova squadra e la sua cessione porterà ai bianconeri un tesoretto da reinvestire nel mercato, specialmente sui profili principali che sta seguendo proprio il direttore sportivo Cristiano Giuntoli: rimaniamo, quindi, in attesa per ulterori novità in merito alla questione. Certamente, adesso, la Juventus è una delle squadre di Serie A più attiva sul mercato sia in entrata ma anche in uscita, con grandi operazione che stanno – letteralmente – ricostruendo la rosa a disposizione di Thiago Motta.