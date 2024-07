Double da 125 milioni di euro: Bremer dice addio alla Juventus

Un doppio colpo da 125 milioni di euro e ci sarebbe anche Bremer nella lista, ecco cosa potrebbe succedere.

Il Liverpool è sempre più fiducioso di poter concludere un doppio colpo di mercato da 105 milioni di sterline quest’estate, con Wataru Endo destinato a svolgere un ruolo chiave nell’acquisizione di un’ala di grande valore per i Reds. Il nuovo allenatore, Arne Slot, deve ancora fare il suo primo acquisto da quando ha preso le redini della squadra, ma le sue osservazioni e le vittorie pre-campionato lasciano presagire un mercato estivo interessante.

Slot, che ha portato il Liverpool alla vittoria per 1-0 contro il Real Betis grazie al gol di Dominik Szoboszlai, è fiducioso che i Reds riusciranno a rafforzare la squadra. Parte della sua strategia è assicurarsi l’acquisto dell’ala della Real Sociedad, Takefusa Kubo. L’interesse per Kubo non è nuovo, essendo stato seguito già dai tempi di Jurgen Klopp. Ora, l’operazione sembra vicina alla conclusione con un accordo da 65 milioni di euro (55 milioni di sterline). Oltre all’acquisto di Kubo, il Liverpool è alla ricerca di un nuovo difensore centrale per rafforzare il reparto arretrato. Con l’addio di Joel Matip e il futuro incerto di Virgil van Dijk, il Liverpool ha bisogno di un difensore di qualità. Gleison Bremer della Juventus è il nome in cima alla lista dei desideri di Slot.

Bremer in cima alla lista del Liverpool

Il difensore brasiliano, riconosciuto come uno dei migliori della Serie A, potrebbe essere disponibile per circa 59 milioni di euro (50 milioni di sterline). Bremer ha dimostrato il suo valore con prestazioni solide, contribuendo alla difesa della Juventus che ha subito solo 31 gol in 38 partite la scorsa stagione.

Il Liverpool vede in lui il potenziale successore di Van Dijk e sta valutando seriamente il suo acquisto. Richard Hughes, direttore sportivo del Liverpool, sta esaminando le possibilità di questo trasferimento, considerando anche gli aspetti economici legati al salario del giocatore. Slot ha identificato tre aree chiave su cui concentrarsi: un difensore centrale, un centrocampista profondo e un attaccante. L’acquisto di Kubo e Bremer rientra perfettamente in questa strategia. Se Slot riuscirà a concludere questi affari, il Liverpool potrebbe presto accogliere due nuovi giocatori di alta qualità, rinforzando significativamente la squadra.

Con un potenziale doppio accordo da 105 milioni di sterline in arrivo, l’era di Arne Slot ad Anfield potrebbe iniziare con il botto, portando il Liverpool a nuovi livelli di competitività sia in Premier League che in Europa.