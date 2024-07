Il vice Vlahovic arriva dalla Capitale: Giuntoli non sta più nella pelle

Calciomercato Juventus, i bianconeri guardando al vice Vlahovic in attacco. Una soluzione che potrebbe fare comodo a Motta.

In attesa di trovare una sistemazione per Arek Milik, Cristiano Giuntoli continua a monitorare i profili che dovranno supportare il centravanti serbo, Dusan Vlahovic. Ecco le ultime due idee di mercato della Juventus.

Uno dei principali obiettivi della Juventus è Giacomo Raspadori del Napoli. Raspadori rappresenta una scelta intrigante per la sua versatilità. Non è un classico numero 9, ma può svariare su tutto il fronte d’attacco e svolgere diversi ruoli. Tuttavia, la trattativa per portare Raspadori a Torino non è semplice. L’allenatore della Juventus, Thiago Motta, stima molto il giovane attaccante, ma anche Antonio Conte, allenatore del Napoli, è un grande estimatore di Federico Chiesa, considerato uno dei migliori calciatori italiani nel ruolo di esterno offensivo. Un possibile scambio tra Chiesa e Raspadori potrebbe essere una soluzione, ma si tratta di un’operazione complessa, che richiederà tempo e trattative serrate fino agli ultimi giorni di mercato. Ma Raspadori non è l’unica soluzione, infatti,

Arriva il vice Vlahovic, da Kalimuendo a Kalimuendo: i nomi sul taccuino di Giuntoli

Tra i nomi che circolano c’è anche quello di Maximilian Beier, attaccante classe 2002 dell’Hoffenheim. Giuntoli, dopo essere stato in Germania per seguire il ritiro della Juventus, ha avuto modo di osservare da vicino Beier. Il giovane talento tedesco è apprezzato per la sua capacità di ricoprire più ruoli in attacco e per il suo potenziale di crescita.

Tuttavia, il prezzo di Beier, stimato intorno ai 40 milioni di euro, rappresenta un ostacolo non indifferente. La Juventus sta valutando le possibilità di trovare una formula alternativa per assicurarsi il promettente attaccante. Oltre a Beier, un altro giovane attaccante che la Juventus sta considerando è Arnaud Kalimuendo del Rennes. Anche Kalimuendo, classe 2002, è impegnato con la Francia Olimpica e rappresenta una valida opzione per il ruolo di vice Vlahovic. Parallelamente, la Juventus segue anche Maghnes Akliouche del Monaco, altro talento giovane e promettente.

Guardando, invece, in Italia, un’altra opzione che la Juventus sta valutando è Mateo Retegui. L’attaccante italo-argentino, attualmente al Genoa, rappresenta una scelta più tradizionale come centravanti. La Juventus mantiene aperto il canale con il Genoa, pronta ad agire nel caso in cui Retegui non trovasse un’altra destinazione. Retegui sarebbe un’aggiunta dinamica, capace di offrire una valida alternativa a Vlahovic. Insomma, adesso, le opzione sono diverse, Giuntoli farà il meglio per offrire a Motta un attaccante di qualità e dal rendimento certo. Non ci resta che aspettare ulteriori novità in merito alla questione.