‘Salta’ il figlio d’arte: la Juventus non ha altra scelta

Adesso l’operazone in entrata può cambiare. Tutti i dettagli sul nuovo rinforzo voluto da Giuntoli per la rosa di Motta.

La nuova Juventus di Thiago Motta sta prendendo forma sia sul campo che sul fronte del calciomercato. Con una rosa che necessita ancora di qualche ritocco, l’attenzione della dirigenza bianconera si sta concentrando non solo su difesa e centrocampo, ma anche sugli esterni offensivi. In questo contesto emergono i nomi di Karim Adeyemi, Galeno e Francisco Conceiçao come potenziali rinforzi.

Per quanto riguarda Karim Adeyemi, i primi contatti con il Borussia Dortmund sono già stati avviati. L’attaccante tedesco rappresenta un obiettivo concreto per la società bianconera, che vorrebbe rivoluzionare le corsie offensive dopo l’addio di Soulé e il possibile trasferimento di Federico Chiesa (ancora da capire la destinazione). Adeyemi, con la sua velocità e capacità di dribbling, potrebbe essere il profilo ideale per rinforzare l’attacco bianconero.

Conceicao passa in secondo piano: c’è da aspettare

Il caso di Francisco Conceiçao è particolarmente interessante. Figlio dell’ex allenatore del Porto, Sergio Conceiçao, Francisco ha vissuto un periodo turbolento dopo l’addio del padre al club lusitano. Secondo indiscrezioni raccolte da ‘Calciomercato.it’, il presidente del Porto, Villas-Boas, ha avuto un colloquio con il giovane giocatore per cercare di trattenerlo. Tuttavia, una clausola rescissoria da 45 milioni di euro rende la sua situazione contrattuale complicata.

Nonostante il colloquio positivo con il presidente, il Porto potrebbe prendere in considerazione un’offerta importante per il giovane talento. La clausola rescissoria scade il 31 luglio, il che significa che la Juventus dovrà trattare direttamente con il club lusitano dopo questa data. Al momento, però, i bianconeri sembrano concentrati su altre priorità, come gli acquisti di Koopmeiners e Todibo.

La Juventus è determinata a rivoluzionare le corsie esterne, con obiettivi ambiziosi come Adeyemi, Galeno e Conceiçao. Tuttavia, la strada per portare questi giocatori a Torino è ancora lunga e richiede risorse significative. Il calciomercato è in pieno fermento, e i prossimi giorni saranno cruciali per capire quali di questi nomi diventeranno realtà per i tifosi bianconeri. Certamente, come già anticipato da Giuntoli, l’obiettivo della Juve è quello di rinforzare ogni reparto con un aggiunta importante capace di fare la differenza da subito. Ci saranno da fare le dovute attenzioni del caso, ma una cosa è certa. Giuntoli vuole dare al nuovo allenatore una squadra pronta per fare la differenza in Italia ma anche in Europa, dove la Juventus affronterà, nel corso della stagione, sfide sicuramente importanti.