Scambio last minute per Chiesa: ha già accettato

Uno scambio che, adesso, avrebbe l’ok anche del tecnico. Un operazione che coinvolgerebbe direttamente l’esterno bianconero: i dettagli.

Secondo quanto riportato oggi dal quotidiano ‘Tuttosport’, un affascinante scambio tra Juventus e Napoli potrebbe prendere forma nel prossimo mercato estivo. La Juventus e il Napoli starebbero infatti valutando uno scambio tra Federico Chiesa e Giacomo Raspadori, con l’operazione che avrebbe già ricevuto il benestare di Antonio Conte, attuale allenatore dei partenopei.

Federico Chiesa, uno dei talenti più brillanti del calcio italiano, potrebbe dunque approdare a Napoli, indossando la maglia azzurra. Al contrario, Giacomo Raspadori, ex attaccante del Sassuolo, sarebbe pronto a fare il grande salto e trasferirsi a Torino per vestire la maglia bianconera della Juventus.

Scambio Chiesa – Raspadori: c’è l’ok di Conte

Da ‘Tuttosport’ sottolineano che Chiesa ha attirato l’interesse di grandi club della Premier League, con il suo agente, Fali Ramadani, avvistato recentemente a Londra. Chelsea e Manchester United sono tra le squadre che hanno mostrato interesse per il giocatore in passato, e solo i club di questa caratura economica possono soddisfare le richieste salariali di Chiesa, che non ha intenzione di ridurre le sue pretese.

Antonio Conte, alla guida del Napoli, vede in Chiesa un elemento di grande valore e sarebbe felice di averlo a disposizione. L’operazione con la Juventus, sebbene economicamente differente da un possibile trasferimento in Premier League, presenta comunque scenari intriganti per entrambe le squadre italiane. Napoli e Juventus, infatti, sono in attesa che il mercato offra altre opportunità, ma l’idea di uno scambio tra Chiesa e Raspadori risulta particolarmente affascinante. Uno scambio di questo calibro non sarebbe solo un semplice trasferimento di giocatori, ma potrebbe rappresentare una mossa strategica per entrambi i club.

La Juventus, che cerca di rinnovare la propria rosa con giovani talenti, vedrebbe in Raspadori una certezza nel reparto. D’altra parte, il Napoli aggiungerebbe alla propria squadra un giocatore di grande esperienza internazionale e qualità come Chiesa, aumentando ulteriormente le proprie ambizioni sia in Serie A. L’idea di uno scambio tra i due nazionali italiana è ancora in fase embrionale, ma le premesse sembrano esserci tutte per un’operazione che potrebbe scuotere il mercato italiano. Con l’ok di Antonio Conte e l’interesse tangibile delle dirigenze di Napoli e Juventus, i tifosi di entrambe le squadre attendono con ansia ulteriori sviluppi. Se concretizzato, questo scambio potrebbe rivelarsi una delle operazioni di mercato più interessanti di questa sessione di calciomercato.