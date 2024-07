Bremer prima, Osimhen poi: la mega offerta rivoluziona il mercato

Bremer prima, Osimhen poi. Adesso la mega offerta rivoluziona direttamente il mercato. I bianconeri sono avvisati.

Il Liverpool sembra pronto a scuotere il mercato estivo con un sorprendente doppio colpo che potrebbe portare due delle stelle più brillanti della Serie A ad Anfield. Secondo quanto riportato da ‘Team Talk’ e da fonti italiane, i Reds stanno considerando seriamente l’acquisto di Victor Osimhen e Gleison Bremer, per un totale di 118,2 milioni di sterline.

Il Liverpool ha recentemente sondato il terreno per Victor Osimhen, l’attaccante nigeriano che ha impressionato con il Napoli. Osimhen, con 76 gol in 133 presenze, è considerato uno degli attaccanti più letali nel panorama calcistico mondiale. Il Napoli, tuttavia, valuta il suo numero 9 tra i 120 e i 130 milioni di euro. Nonostante il prezzo elevato, i Reds sono determinati a trovare un accordo che possa soddisfare entrambe le parti.

Bremer verso Anfield: i Red lo vogliono insieme a Osimhen

L’interesse del Liverpool per Osimhen non è nuovo; l’allora tecnico Jurgen Klopp aveva monitorato il giocatore già dal suo trasferimento dal Lille al Napoli nel 2020. Ora, con Darwin Nunez che non ha ancora giustificato l’investimento di 85 milioni di sterline, il nuovo allenatore Arne Slot vede in Osimhen l’opportunità di rafforzare significativamente l’attacco della squadra.

Parallelamente, il Liverpool sta anche puntando Gleison Bremer, il difensore centrale della Juventus. La Juventus ha recentemente ottenuto il via libera per acquistare Jean-Clair Todibo dal Nizza, aprendo la strada alla cessione di Bremer. La valutazione del difensore brasiliano si aggira sui 50 milioni di euro (42,2 milioni di sterline), una cifra che il Liverpool sembra disposto a pagare.

Con Joel Matip che potrebbe lasciare il club, Bremer rappresenta una soluzione ideale per rafforzare la difesa dei Reds. Il difensore 27enne è stato uno dei pilastri della retroguardia juventina e la sua esperienza sarebbe un grande valore aggiunto per la squadra di Anfield. Se conclusi, questi trasferimenti costerebbero al Liverpool circa 140 milioni di euro (118,2 milioni di sterline). Tuttavia, l’acquisizione di Osimhen e Bremer rafforzerebbe significativamente la squadra, migliorando sia l’attacco che la difesa in vista della prossima stagione di Champions League. Il doppio colpo evidenzierebbe l’intenzione del Liverpool di tornare ai vertici del calcio europeo, competendo per i più prestigiosi trofei. I tifosi dei Reds possono guardare con entusiasmo alle prossime settimane di mercato, sperando che il club riesca a concludere queste importanti operazioni. Rimaniamo, quindi, in attesa di scoprire ulteriori novità in merito alla questione.