Chiesa via dalla Juventus: non hanno più dubbi a riguardo

Adesso non sembrano esserci più dubbi a riguardo, il destino di Federico Chiesa sembra lontano dalla Juventus. I dettagli.

Nonostante i recenti rumors, i club di Premier League, Tottenham e Chelsea non sembrano interessati al talento della Juventus, Federico Chiesa. Secondo i rapporti, l’agente del giocatore, Fali Ramadani, è volato a Londra per incontrare di persona i dirigenti delle due squadre, ma le trattative non hanno portato a nulla di concreto.

Stando alle indiscrezioni di ‘Matteo Moretto’, è confermato che non ci sono state negoziazioni tra la Juventus e altri club per l’ala italiana. Nessuna indagine seria è arrivata per il 26enne, il cui contratto con la Juventus scade la prossima estate. Questo periodo di mercato sarebbe stato ideale per vendere Chiesa, ma al momento, sembra che l’interesse per il giocatore sia limitato. Federico Chiesa starebbe valutando attentamente le sue opzioni per la nuova stagione. Secondo Moretto, è giunto il momento per il giocatore di prendere una decisione chiara, poiché la Juventus desidera definire il suo futuro il prima possibile. Se Chiesa non firmerà un nuovo contratto con il club torinese, la Juventus sarà costretta a cercare una soluzione alternativa.

Chiesa è sempre più lontano dalla Juventus

L’idea di Chiesa è quella di giocare fuori dall’Italia e partecipare alla Champions League la prossima stagione. Tuttavia, la mancanza di offerte concrete da parte di Tottenham e Chelsea complica il suo desiderio di trasferirsi in Premier League. Agosto sarà un mese decisivo per il futuro del giocatore, con la Juventus che attende una decisione definitiva.

Nella sua rubrica esclusiva per ‘The Daily Briefing’ di CaughtOffside, sempre Moretto ha fornito un aggiornamento sulla situazione di Chiesa, chiarendo i legami con Tottenham e Chelsea. “In questo momento non c’è molto da dire, nonostante i legami con Tottenham Hotspur e Chelsea. Non ci sono negoziazioni tra la Juventus e qualsiasi altro club, e non sono arrivate indagini concrete per lui“, ha dichiarato il giornalista. Questo scenario sembra essere un tentativo di suscitare interesse per Federico Chiesa, che vorrebbe giocare fuori dall’Italia e competere nella Champions League. Tuttavia, il tempo stringe e una decisione deve essere presa rapidamente. Le prossime settimane saranno cruciali per capire se qualche club farà un passo avanti per assicurarsi le prestazioni dell’ala italiana.

Il futuro di Federico Chiesa alla Juventus è ancora incerto. Con il contratto in scadenza e l’assenza di offerte concrete da parte di club esteri, la situazione del giocatore deve essere risolta al più presto. La Juventus è pronta a muoversi, ma tutto dipenderà dalle decisioni che Chiesa prenderà nelle prossime settimane. Agosto sarà un mese cruciale per determinare se l’ala italiana rimarrà a Torino o se inizierà una nuova avventura altrove.