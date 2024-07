Adeyemi alla Juventus: svelate le cifre del contratto

Adeyemi alla Juventus, adesso è già svelata la cifra del contratto. Tutti i dettagli sulla situazione relativa al giocatore.

La Juventus è vicina a un importante colpo di mercato. L’esterno offensivo del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, ha dato la sua disponibilità per trasferirsi a Torino. Il giovane talento tedesco, classe 2002, è pronto a firmare un contratto fino al 2029 con un ingaggio di 3,5 milioni di euro all’anno più bonus.

Karim Adeyemi, dopo essersi messo in luce con il Borussia Dortmund, è diventato uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo. La sua velocità, il dribbling e la capacità di finalizzare lo rendono un profilo ideale per rinforzare l’attacco bianconero. La Juventus ha visto in lui l’elemento giusto per aggiungere qualità e freschezza al reparto offensivo, sempre alla ricerca di giovani talenti da sviluppare.

Adeyemi – Juventus, ci siamo: 3,5 milioni di euro all’anno + bonus

Secondo le ultime indiscrezioni, le trattative tra la Juventus e il Borussia Dortmund stanno procedendo a gonfie vele. Il giocatore ha espresso chiaramente la sua volontà di trasferirsi in Serie A, vedendo nella Juventus una grande opportunità per la sua carriera. Il contratto proposto prevede un ingaggio di 3,5 milioni di euro all’anno, con l’aggiunta di vari bonus legati alle prestazioni individuali e ai successi del club.

Il direttore sportivo bianconero, Cristiano Giuntoli, è già stato fondamentale in questa operazione. Dopo aver concluso con successo diversi affari durante questa finestra di mercato, Giuntoli è riuscito a convincere Adeyemi del progetto Juventus. La possibilità di giocare in uno dei club più prestigiosi del mondo ha fatto il resto. L’arrivo di Karim Adeyemi alla Juventus rappresenterebbe un ulteriore passo avanti nel rinnovamento della rosa bianconera. Con un contratto fino al 2029, il club si assicurerebbe un giocatore dal grande potenziale per gli anni a venire, in grado di fare la differenza sia in campionato che nelle competizioni europee.

Adeyemi si unirebbe a una squadra ambiziosa, pronta a lottare su tutti i fronti e desiderosa di tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. La Juventus continua così a investire su giovani talenti, costruendo un futuro promettente sotto la guida di Thiago Motta. L’eventuale arrivo di Karim Adeyemi alla Juventus sarebbe un grande colpo di mercato, testimoniando ancora una volta la capacità del club di attrarre giovani talenti di livello internazionale. Con un contratto fino al 2029 e un ingaggio di 3,5 milioni di euro all’anno più bonus, Adeyemi potrebbe diventare uno dei protagonisti del futuro bianconero. La Juventus e i suoi tifosi attendono con impazienza la conclusione positiva di questa trattativa, pronti ad accogliere un nuovo talento nel loro già ricco parco giocatori.