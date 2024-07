Chiesa dice no, Giuntoli impacchetta lo scambio: last minute Juve

Chiesa, adesso, potrebbe finire nello scambio che sta preparando Giuntoli. Ecco cosa potrebbe succedere di concreto.

Federico Chiesa continua ad allenarsi con il resto della squadra, ma il suo futuro alla Juventus sembra sempre più incerto. Il club bianconero è in attesa di offerte vantaggiose per il nazionale azzurro, mentre il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta esplorando tutte le opzioni possibili, incluso uno scambio con Giacomo Raspadori del Napoli.

Nella giornata di ieri, Chiesa ha avuto un primo faccia a faccia con il tecnico Thiago Motta. Tuttavia, questo incontro non ha portato a significativi cambiamenti rispetto alle posizioni prese nelle settimane precedenti. Chiesa rimane in uscita e la Juventus attende proposte concrete.

Chiesa, si apre la possibilità dello scambio con Raspadori

Chiesa e il suo agente, Fali Ramadani, sono in costante contatto per decidere il prossimo passo della carriera del giocatore. Nonostante la preferenza di Chiesa per un’esperienza all’estero in un campionato di alto livello, il giocatore ha rifiutato le proposte del Besiktas e dell’Al Ahli. Quest’ultimo aveva offerto un contratto di 15 milioni di euro all’anno, ma non è stato sufficiente per convincere Chiesa a trasferirsi.

Una delle soluzioni più interessanti porta a Londra, dove il Tottenham ha chiesto informazioni a Ramadani su Chiesa. Gli Spurs hanno valutato le condizioni economiche richieste e prenderanno una decisione nelle prossime ore se avviare o meno una trattativa concreta. Nel frattempo, Giuntoli sta lavorando su un possibile scambio con il Napoli, che vedrebbe Chiesa passare ai partenopei in cambio di Giacomo Raspadori. Questa soluzione è complessa, ma non impossibile, e rappresenta una delle tante strade che la Juventus sta considerando per risolvere la situazione di Chiesa.

Il futuro di Federico Chiesa rimane incerto, con la Juventus che attende segnali concreti dagli agenti del giocatore e considera varie opzioni, inclusi potenziali scambi. Nel frattempo, Chiesa continua a lavorare con la squadra, mantenendo alta la professionalità nonostante l’incertezza sul suo futuro. Certamente la società vuole riuscire di risolvere la questione in questa sessione di mercato così da evitare di perderlo a parametro zero nella prossima stagione. Rimaniamo, quindi, in attesa per ulteriori novità in merito alla questione. Chiesa è un giocatore che ha diverso mercato ma per adesso, le opzioni più concrete rimangono quelle del Napoli (con lo scambio) e la pista che lo porta verso Londra, al Tottenham. Il giocatore vorrebbe giocare all’estero e allo stesso tempo disputare la Champions League.