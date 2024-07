Messaggio dell’Inter: Chiesa via dalla Juve a parametro zero

Incredibile ma vero, l’addio di Federico Chiesa dalla Juve potrebbe arrivare a parametro zero. Ecco cosa sta succedendo: i dettagli.

Durante un’intervista a ‘Radio Radio’, il noto giornalista sportivo Sandro Sabatini ha rivelato interessanti dettagli riguardo alla situazione di Federico Chiesa alla Juventus e il suo desiderio di lasciare il club. Sabatini ha fatto luce sulle dinamiche interne che potrebbero influenzare il futuro del talentuoso esterno italiano, menzionando anche un messaggio del presidente dell’Inter, Beppe Marotta.

“Da anni si diceva che il rendimento di Federico Chiesa fosse legato alla sua posizione in campo. Abbiamo discusso a lungo su dove dovesse giocare: a destra, a sinistra, anche Luciano Spalletti parlava della posizione giusta per lui. Tuttavia, in Nazionale ha giocato ovunque ed è finito spesso in panchina,” ha spiegato Sabatini. Il giornalista ha poi sottolineato come i numeri di Chiesa, anche prima dell’infortunio, non giustifichino una valutazione così elevata. “Se guardi i numeri di Chiesa, anche prima dell’infortunio, non sono numeri per una valutazione così alta. Si tratta di una dinamica di mercato. A Chiesa è stato sempre detto che non giocava bene per colpa dell’allenatore.”

Chiesa:”Addio alla Juve a zero” e quel messaggio che non è passato indifferente

Sabatini non ha risparmiato critiche a Chiesa per la sua mancanza di riconoscenza verso la Juventus. “Il giocatore non è per niente riconoscente nei confronti del club che lo ha pagato 50 milioni e lo ha aspettato per un anno. Ora si è messo in testa di andare via a parametro zero.”

Un elemento chiave del retroscena riguarda un messaggio ricevuto da Chiesa da parte del presidente dell’Inter, Beppe Marotta. “Il giorno del matrimonio di Chiesa, Marotta gli ha mandato un messaggio,” ha rivelato Sabatini. Questo gesto ha alimentato le speculazioni sul futuro dell’esterno e il suo desiderio di lasciare la Juventus.

Le dichiarazioni di Sandro Sabatini aggiungono un nuovo capitolo alla saga di Federico Chiesa, evidenziando la complessità della sua attuale posizione alla Juventus. Con il contratto in scadenza e l’intenzione di andare via a parametro zero, il futuro di Chiesa rimane incerto. Resta da vedere come si evolveranno le trattative e se la Juventus riuscirà a trattenere uno dei suoi giocatori più talentuosi o se invece sarà costretta a trovare un sostituto nel prossimo futuro. Certamente lo spettro di perderlo a zero, adesso, spaventa la società che potrebbe, a questo punto, forzare per un addio già in questa sessione di mercato.