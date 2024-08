Affare da 62 milioni di euro, accordo chiuso: bye bye Juventus

Affare da 62 milioni. Accordo, ormai, in chiusura. La suggestione Juventus, adesso, è solo un ricordo. I dettagli della situazione.

Il FC Barcelona ha concluso un accordo cruciale con Dani Olmo, assicurandosi i servizi del talentuoso centrocampista fino a giugno 2030. L’accordo segna un passo importante nella strategia di rafforzamento del club catalano, che ha puntato su Olmo per dare nuova linfa alla propria rosa.

I dettagli della nuova proposta inviata al RB Lipsia sono i seguenti: 55 milioni di euro garantiti: Una cifra considerevole che il Barça è pronto a versare immediatamente nelle casse del club tedesco. 4 milioni di euro in add-on facili: Bonus facilmente raggiungibili legati a presenze e obiettivi personali di Olmo. 3 milioni di euro in add-on difficili: Bonus più complessi, probabilmente legati a vittorie in competizioni di alto livello e traguardi straordinari del giocatore. Con questi soldi, il Lipsia, a questo punto, potrebbe avere le disponibilità per chiudere un obiettivo in comune con la Juventus, Francisco Conceição del Porto.

Ora il Lipsia può comprarlo: Francisco Conceição vola in Germania

La cessione di Dani Olmo non solo rappresenta un importante acquisto per il Barça, ma ha anche implicazioni significative per il mercato del RB Lipsia. Con i soldi ricavati dalla cessione di Olmo, il club tedesco potrà finalmente affondare il colpo per Francisco Conceição del Porto. Il giovane talento, figlio d’arte e seguito con interesse dalla Juventus, sembra ora destinato a trasferirsi in Germania, sottraendo una pedina importante ai piani di mercato del club torinese.

Il trasferimento di Olmo al Barcellona è una mossa strategica che promette di avere ripercussioni sia in Spagna che in Germania, con il Barça che si rafforza e il Lipsia che reinveste per continuare a competere ad alti livelli. La Juventus, in questo senso, potrebbe quindi essere beffata sul nascere perchè il club tedesco sembra intenzionato a reinvestire i propri denari in un obiettivo concreto come quello del giovane figlio d’arte che piace, anche, tanto ai bianconeri. Come sappiamo, Cristiano Giuntoli ha mosso i primi passi per interessarsi al giocatore e lo stava valutando come potenziale rinforzo per la nuova squadra di Thiago Motta ma, adesso, se il Lipsia dovesse farsi realmente sotto, i bianconeri potrebbero essere superati proprio dal club tedesco che andrebbe direttamente su Francisco Conceição. Pertanto, non ci resta che rimanere in attesa di scoprire più novità in merito ad una questione, in queste ore, caldissima.