Erede Vlahovic a costo zero: affare last minute Juve

La Juventus guarda già al possibile erede e ci sarebbe un operazione davvero conveniente a zero. Un affare last minute.

Come scrivono dal noto quotidiano sportivo ‘La Gazzetta dello Sport, in casa Juventus continua la ricerca di un vice per Dusan Vlahovic, uno dei tasselli fondamentali per completare la rosa bianconera in vista della nuova stagione. Tra le varie ipotesi al vaglio della dirigenza, spunta il nome di Armando Broja, attaccante del Chelsea.

L’idea di portare Broja a Torino in prestito si configura come una soluzione last minute, ma di grande interesse per entrambe le parti. Il giovane attaccante albanese, classe 2001, ha dimostrato nelle ultime stagioni di avere grande talento e margini di crescita notevoli. Il suo ritorno al Chelsea non ha trovato lo spazio desiderato e adesso potrebbe lasciare, anche, il campionato inglese dopo un parentesi sempre a Londra ma a sponde opposte, quelle del Fulham.

Ipotesi Broja come vice Vlahovic: idea concreta

Per il Chelsea, concedere Broja in prestito potrebbe essere una mossa strategica per permettere al giocatore di accumulare minuti e esperienza in un campionato competitivo come la Serie A, senza però perderne il controllo a lungo termine. La Juventus, dal canto suo, beneficerebbe della presenza di un giocatore affermato, capace di alternarsi con Vlahovic e di garantire freschezza e dinamismo all’attacco bianconero.

La formula del prestito, magari con diritto di riscatto, è quella più probabile per un’operazione che avrebbe il vantaggio di limitare i rischi finanziari per la Juventus. Tuttavia, molto dipenderà dalle ultime ore di mercato e dalla capacità della dirigenza bianconera di convincere il club londinese della bontà del progetto proposto. L’eventuale arrivo di Broja aprirebbe nuove opzioni tattiche per Thiago Motta, sempre attento alla valorizzazione dei giovani talenti. Con un attaccante dalle caratteristiche diverse rispetto a Vlahovic, il tecnico potrebbe sperimentare diverse soluzioni offensive, potendo contare su un’alternativa valida e promettente.

L’ipotesi di Armando Broja come vice Vlahovic rappresenta una pista interessante e da monitorare con attenzione. Se la trattativa dovesse concretizzarsi, potrebbe rivelarsi una mossa azzeccata per entrambe le società, con benefici tangibili sia sul breve che sul lungo periodo. Intanto, i tifosi bianconeri restano in attesa di sviluppi, sperando in un colpo di mercato che possa completare al meglio la squadra per affrontare le sfide della nuova stagione. Certamente, l’obiettivo di Giuntoli è quello di regalare al nuovo allenatore una squadra pornta e adatta a vincere ovunque.