Venti milioni più una contropartita: scontro frontale con la Juventus

Un affare da 20 milioni con tanto di contropartita. Ora Giuntoli è pronto a chiudere l’operazione in entrata.

È stata una giornata cruciale per il mercato estivo della Fiorentina, caratterizzata da trattative su più fronti che potrebbero cambiare radicalmente il volto della squadra a disposizione di Raffaele Palladino. Confermate le voci riguardanti Nico Gonzalez: l’esterno argentino è nel mirino sia dell’Atalanta che della Juventus, e sembra aver già aperto a entrambe le possibilità. Il suo ritorno a Firenze, previsto per il 5 agosto, sarà segnato da un faccia a faccia decisivo con il direttore sportivo Daniele Pradè.

Le offerte per Nico Gonzalez sono simili: una parte fissa di circa 20 milioni di euro, più una contropartita tecnica. L’Atalanta è pronta a mettere sul piatto il cartellino del portiere Juan Musso, mentre la Juventus propone il centrocampista Weston McKennie. La scelta finale dipenderà non solo dalle trattative tra i club, ma anche dalla preferenza dello stesso Gonzalez, il numero 10 della Fiorentina.

La Juve chiude per Gonzalez: McKennie + cash ai viola

Non mancano le opzioni estere per Gonzalez. Il Newcastle e l’Atletico Madrid sono tra i club che stanno monitorando attentamente la situazione, pronti a inserirsi nella trattativa con offerte che potrebbero soddisfare le richieste della Fiorentina e le ambizioni del giocatore.

Questi movimenti di mercato, se concretizzati, rappresenterebbero una vera e propria rivoluzione per la Fiorentina, che si appresta a cambiare volto in vista della nuova stagione. Palladino potrebbe trovarsi a gestire nuovi innesti di qualità, ma anche a dover rimodellare la squadra in base alle uscite. La situazione è in continuo divenire, e le prossime ore saranno decisive per delineare il futuro dei viola. Il mercato della Fiorentina è in fermento, e la giornata di oggi ha segnato un punto di svolta nelle trattative.

Con Nico Gonzalez al centro delle attenzioni di più club, italiani ed esteri, il faccia a faccia con Daniele Pradè potrebbe essere determinante per il destino del giocatore e per le strategie future della squadra. Intanto, i tifosi viola seguono con trepidazione ogni sviluppo, consapevoli che il mercato estivo potrebbe riservare ancora molte sorprese. La Juventus, dal proprio canto, si aspetta di chiudere l’operazione, appunto, con l’inserimento di una contropartita di un giocatore in uscita come l’americano McKennie, giocatore che potrebbe salutare la Juventus in questa sessione di mercato. Giuntoli sta cercando di ritagliare una rosa fatta ad hoc per il nuovo allenatore Thiago Motta, seguendo pari pari le sue caratteristiche tecniche e provando a prendere profili adatti a qualsiasi esigenza per ritornare a vincere in Serie A ma anche all’estero. Rimaniamo in attesa di ulteiori novità in merito ad una questione, giorno dopo giorno, sempre più calda.