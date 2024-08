Chiesa subito all’Inter: corto circuito Juve, affare last minute

Chiesa subito all’Inter: corto circuito Juventus dopo l’esclusione ufficiale. Ecco come si chiude l’affare

Quella di oggi è stata una giornata campale per il futuro di Federico Chiesa: lo stesso ha capito di non essere nei piani della Juventus dopo la mancata convocazione dell’amichevole contro il Brest. E adesso anche lui deve accelerare, e capire dove andare a giocare. Insomma, saranno dei giorni caldi.

La cosa certa, che sappiamo tutti fino ad oggi, è che Chiesa ha rifiutato l’offerta della Roma che poi ha preso Soulé: il tentennamento ai capitolini non è piaciuto per niente e quindi hanno mollato la presa. Di altre offerte al momento, concrete, non ne sono arrivate: si è parlato di Chelsea e Tottenham ma niente di così forte. Ma si è parlato anche di Inter, visto che dal prossimo mese di gennaio il giocatore potrebbe trovare una squadra a zero.

Chiesa-Inter, c’è stato il contatto

A il contatto, almeno secondo le informazioni riportate da Momblano, c’è stato: “Sicuramente il contatto con l’Inter c’è stato e sicuramente il calciatore non è stato indifferente all’idea che la squadra più in vista d’Italia si sia fatta viva. Da lì a pensare che ci sia già il piatto pronto aprile-maggio per andare via a zero, succeda quel che succeda, non è così” ha detto il giornalista intervenendo ovviamente a Juventibus.

“Lo scenario sul quale sto lavorando, da attenzionare a meno che non arrivi una big estera (opportunità che Chiesa non vede l’ora di cogliere, mentre il suo entourage spinge affinché il calciatore rinasca prima in Serie A per poi andare in una big estera) è questo: attenzione agli ultimi dieci giorni di mercato. Io non sono sul mercato dell’estate 2025. Su un binomio Chiesa-Inter, se la morsa dell’Inter c’è, non è per l’estate 2025. Quando Marotta fece la mezza promessa a Dybala per poi accoglierlo in sede e dire al suo entourage: “Non posso”, è perché aveva fatto l’ultimo anno con la Juve così così. Chiesa ha lo stesso margine di rischio: rimanere alla Juve e subire la gestione che la Juve deciderà di attuare in base alla necessità, per Chiesa non vuol dire assicurarsi il contratto dell’Inter di turno. Attenzione quindi a questi ultimi dieci giorni di mercato: se l’Inter piazza Correa ed Arnautovic, l’Inter può avanzare subito l’offerta per Chiesa”.