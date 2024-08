Calciomercato Juventus, adesso Dusan Vlahovic è conteso da una big estera: tutti i dettagli della situazione.

L’Atletico Madrid, si legge da ‘Elgoldigital’, è ben consapevole delle sfide del mercato attuale e sa che la sua priorità principale è aggiungere un attaccante alla squadra. Alexander Sorloth, che attalmente si troverebbe già a Madrid per le visite mediche con il club. Il giocatore è attualmente considerato la migliore opzione, ma nulla è ancora definitivo. Questo scenario spinge il club a cercare alternative durante la finestra estiva di trasferimenti. Tra queste, una delle più promettenti è rappresentata da Dusan Vlahovic.

Il calciomercato è diventato particolarmente complesso, con molti giocatori precedentemente in target che non sono più disponibili a causa delle elevate richieste dei loro club d’origine. Questo, ad esempio, è il caso di Artem Dovbyk e Viktor Gyökeres, due potenziali rinforzi che l’Atletico ha dovuto abbandonare. Nonostante queste difficoltà, il club continua a cercare soluzioni efficaci per rafforzare il reparto offensivo. E adesso filtra, anche, l’interesse concreto per l’attaccante serbo della Juventus.

Vlahovic se salta Sorloth: Atletico Madrid decisa

In questo contesto, Dusan Vlahovic emerge come una potenziale opzione se l’accordo con Sorloth non dovesse concretizzarsi, anche se in queste ore il giocatore si troverebbe già nella capitale spagnola, come confermano le ultime indiscrezioni. Il giovane attaccante serbo, attualmente alla Juventus, potrebbe essere opzione più che desiderata. Vlahovic ha già dimostrato di avere talento, come evidenziato dai 18 gol segnati in 38 partite la scorsa stagione.

Attualmente, il valore di mercato di Vlahovic si aggira intorno ai 65 milioni di euro, ma c’è la possibilità che possa lasciare la Juventus per una cifra inferiore. Il suo contratto con il club torinese scade nel 2026, e la mancanza di opzioni di rinnovo potrebbe facilitare un trasferimento a condizioni più vantaggiose per l’Atletico. Una soluzione potrebbe essere un trasferimento con opzione di riscatto, offrendo così al club spagnolo la possibilità di valutare il rendimento del giocatore prima di un eventuale acquisto definitivo.

Vlahovic ha sempre trovato un certo fascino e mai nascosto il desiderio di trasferirsi nella Liga spagnola, vedendo nell’Atletico Madrid una suggestione per la sua carriera. La prospettiva di giocare in Spagna potrebbe rappresentare un ulteriore opportunità di rilancio e di dimostrare il proprio valore in uno dei campionati più competitivi al mondo. La situazione del calciomercato rimane fluida e complessa, ma l’Atletico Madrid continua a esplorare tutte le opzioni disponibili per rafforzare la sua rosa. Dusan Vlahovic rappresenta una scelta interessante, nonostante sia l’opzione b in attacco. Rimaniamo in attesa per ulteriori novità in merito alla questione.