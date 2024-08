Chiusura da 30 milioni di euro: il colpo da fioretto stende la Juve

Un operazione dal costo effettivo di 30 milioni di euro. Ora la Juventus è fuori dai giochi: i dettagli della situazione.

Il Borussia Dortmund ha individuato il sostituto ideale per Niclas Füllkrug, si tratta di Maximilian Beier, il talentuoso ventunenne tedesco. Secondo quanto deciso dai dirigenti del BVB, Beier è il profilo perfetto per rafforzare la squadra dopo l’addio di Füllkrug. L’allenatore Nuri Sahin è particolarmente impressionato dalle qualità di Beier e sta addirittura considerando la possibilità di schierarlo accanto all’attaccante nazionale Guirassy.

I colloqui tra le parti sono già in corso e il Borussia Dortmund sembra pianificare una mossa concreta per la prossima settimana. Beier è aperto al trasferimento nella regione della Ruhr e desidera che venga presa presto una decisione sul suo futuro. Nonostante il prezzo iniziale delle azioni di circa 30 milioni di euro, l’Hoffenheim è disposto a lasciar partire il giovane talento per una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro. Per Beier, il BVB è pronto a investire 25 milioni di euro.

Lo lasciano partire per 30 milioni: affare Beier in chiusura

Negli ultimi giorni, l’interesse del Bayer Leverkusen per Beier è diminuito significativamente. Tuttavia, Chelsea e Aston Villa hanno avanzato offerte concrete, mentre la Juventus rimane interessata ma in questo momento leggermente alla finestra. Ma se il Borussia Dortmund farà sul serio, il trasferimento potrebbe davvero concretizzarsi.

Maximilian Beier è uno dei giovani talenti più promettenti del calcio tedesco. Nato il 17 ottobre 2001 a Potsdam, Beier ha fatto il suo debutto professionale con l’Hoffenheim, dove ha rapidamente attirato l’attenzione per le sue abilità tecniche, la velocità e il fiuto del gol. La sua capacità di dribblare, la velocità e la precisione nel tiro lo hanno reso uno degli attaccanti più temibili delle categorie giovanili. È stato promosso alla prima squadra dell’Hoffenheim nel 2019, e da allora ha continuato a crescere, dimostrando di poter competere a livelli elevati.

Nella stagione 2023-2024, Beier ha continuato a impressionare con prestazioni solide e una crescente maturità nel gioco. La sua abilità nel pressing alto e la dedizione in fase difensiva lo rendono un attaccante completo, capace non solo di segnare ma anche di contribuire alla manovra della squadra. Ovviamente il giocatore è finito anche nel mirino della Juventus e sotto l’occhio attento del direttore sportivo Giuntoli che ne ha intravisto le qualità fin da subito e valutato un possibile acquisto come giocatore ideale per le strategie tattiche del nuovo allenatore Thiago Motta.