Il grande ritorno ingabbia la Juve: Chiesa subito all’Inter

Calciomercato Juventus, adesso la situazione Chiesa potrebbe essere proiettata nella direzione nerazzurra: i dettagli del caso.

Secondo ‘Paolo Paganini’, noto giornalista esperto di calciomercato, il futuro di Federico Chiesa è al centro di una serie di intricate manovre di mercato. Le ultime indiscrezioni suggeriscono che Marko Arnautovic dovrebbe fare ritorno al Bologna, scenario che potrebbe sbloccare ulteriori movimenti.

Chiesa, attualmente in forza alla Juventus, potrebbe essere coinvolto in un trasferimento al Napoli in uno scambio con Giacomo Raspadori. Questa operazione risolverebbe diverse esigenze tattiche per entrambe le squadre: il Napoli acquisirebbe un esterno d’attacco di grande qualità, mentre la Juventus si assicurerebbe un giovane e versatile attaccante italiano. Ma come sottolineato nell’indiscrezione, non è l’unica opzione possibile nel futuro di Chiesa.

Chiesa dice addio: se ne va con lo scambio o all’Inter

Nel caso in cui Chiesa non dovesse approdare al Napoli per qualche motivo, il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, sarebbe pronto a cercare un accordo con Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus. La trattativa tra Inter e Juventus potrebbe portare a uno scenario di mercato particolarmente interessante, considerando la rivalità tra i due club.

Come già detto poc’anzi, il ritorno di Arnautovic al Bologna non solo rafforzerebbe la squadra emiliana ma potrebbe anche influenzare altre operazioni di mercato che riguardano in prima linea proprio l’esterno, ormai fuori dal progetto bianconero, Federico Chiesa. La situazione è in continua evoluzione e i prossimi giorni saranno decisivi per capire il destino di Federico Chiesa e le altre pedine coinvolte in queste trattative.

I tifosi saranno in attesa di ulteriori sviluppi, pronti a seguire ogni mossa. L’obiettivo, però, sembra chiaro. La Juventus e Federico Chiesa sembrano destinate a separarsi. Le recenti dichiarazioni del nuovo tecnico Thiago Motta lasciano sotto intendere chiaramente ciò. Ormai il progetto Juventus si concentrerà su nuovi profili e Federico Chiesa non sembra essere, ad oggi, più una priorità. Certamente, la suggestione dello scambio in chiave Napoli porterebbe benefici ad entrambe le realtà ai vertici del calcio italiano ma occhio al colpo di scena Inter, con Marotta, da sempre, un estimatore dell’esterno azzurro. Rimaniamo dunque in attesa di scoprire cosa succederà in questa intricata e rovente situazione. Che avrà sicuramente esiti nei prossimi giorni di mercato. I bianconeri non voglio perdere Chiesa a zero nella prossima stagione e quindi proveranno in tutti i modi a venderlo in questa sessione di mercato in corso.