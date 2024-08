“Sancho subito a Torino”: ha fatto tutto Chiesa

Calciomercato Juventus, ha fatto tutto Chiesa: ecco perché in questo momento Sancho non è a Torino. L’incastro mancato

Adesso le carte sono scoperte e Federico Chiesa non fa parte del progetto bianconero. E non c’è modo di tornare indietro: niente rinnovo contrattuale (scadenza 2025) e nemmeno possibilità che lo stesso possa giocare nel corso della stagione che sta per iniziare con la maglia della Juventus. Solamente andando via potrà divertirsi, ma al momento di offerte non ce ne sono.

Da qui ai prossimi giorni comunque, qualcosa potrebbe succedere. L’ufficialità di un addio – dopo le parole di Motta – hanno fatto capire che la Juventus si potrebbe accontentare anche di qualcosa di meno dei 25milioni richiesti fino a poche settimane fa. Ma come ricordiamo, un mese fa, per Chiesa si era fatta avanti con insistenza la Roma di Daniele De Rossi, una destinazione che al giocatore non è piaciuta – si è detto che volesse giocare la Champions League – e per questo motivo secondo le informazioni che sono state riportate da Momblano è saltato quello che poteva essere considerato il trasferimento dell’estate.

Chiesa ha fatto saltare Sancho

Il giornalista che segue da vicino le dinamiche bianconere ha detto questo: “Se Chiesa avesse detto sì alla Roma un mese fa, sarebbe arrivato Sancho a Torino”. Insomma, l’approdo in bianconero dell’esterno dello United che gli scorsi sei mesi, da gennaio a giugno, ha giocato al Borussia Dortmund, era legato all’addio di Chiesa.

Cosa che per il momento non è successa, con Giuntoli che ora sembra essere andato forte su Galeno del Porto, per il quale, secondo quanto scritto in precedenza, potrebbe essere inserito Tiago Dajlò nell’operazione. Così il direttore dell’area tecnica della Juve spera di andare a dama.