Frattesi alla Juve, tutto vero: arriva la conferma!

La Juventus pensa a Frattesi: l’affare con l’Inter è possibile, arriva anche la conferma in diretta

Il calciomercato estivo è entrato nell’ultimo mese di trattative e per molte squadre di Serie A c’è ancora da concludere diverse operazioni.

La Juventus sta cercando di completare più velocemente possibile la rosa e un altro passo è stato il fresco rinnovo di Gleison Bremer, in segno di continuità. Cristiano Giuntoli è a caccia di un ultimo grande guizzo di mercato e chissà che non possa arrivare direttamente dall’Inter.

Negli ultimi giorni sta prendendo sempre più piede la possibilità che Davide Frattesi possa rientrare nello scambio con Federico Chiesa tra Juventus e Inter. Thiago Motta ha, di fatto, scaricato il figlio d’arte nell’ultima intervista, sottolineando come il ragazzo debba trovare una soluzione al più presto. Non sembra esserci apertura da parte del nuovo allenatore bianconero nei confronti dell’ex Fiorentino che è ormai destinato a lasciare Torino in questa finestra di mercato estiva. Resta solo da capire dove andrà.

Scambio Chiesa-Frattesi? L’opinione di Orsi: “Frattesi alla Juventus giocherebbe di più”

In questo senso sia Inter che Roma sono in corsa per l’attaccante della nazionale, e nelle ultime ore anche la Lazio avrebbe fatto un tentativo.

Negli ultimi giorni ha preso piede il possibile scambio tra Chiesa e Frattesi che farebbero due percorsi inversi, dopo aver di recente diviso lo spogliatoio della Nazionale agli Europei in Germania. In merito al possibile trasferimento dell’ex Sassuolo a Torino è intervenuto anche l’opinionista Nando Orsi che ha parlato così a Radio Radio: “Mi sembra che da questo scambio ci guadagni di più Frattesi, che alla Juventus giocherebbe sicuramente con più continuità”. Poi ha proseguito su Federico Chiesa: “Ha fatto il quinto quando giocava a Firenze con Paulo Sousa, ma non aveva subito ancora tutti questi incidenti. Mi sembra impari. Ovvero, Frattesi alla Juve si, Chiesa all’Inter boh. A Milano non so se gli garantirebbero il posto da titolare”.

Parole piuttosto chiare, quelle di Nando Orsi, su quello che certamente sarebbe uno scambio inaspettato e ricco di pro e contro da ambedue le parti. Per la Juventus è chiaro, però, che con Chiesa si sia arrivati ad un punto di non ritorno. Differente la situazione di Frattesi che in nerazzurro è arrivato appena un anno fa, rendendosi protagonista anche dalla panchina per la vittoria dello scudetto (gol decisivi contro Verona e Udinese). Da una parte un giocatore che scalpita per trovare una nuova collocazione, dall’altra uno che si sente pienamente del progetto. Senza contare l’aspetto economico legato agli ingaggi che non può certamente passare inosservato.