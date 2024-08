“Ottima possibilità”: Chiesa via dalla Juve, se lo stanno facendo scappare

Chiesa via dalla Juventus, ormai sembra una certezza. C’è anche una squadra estera: i dettagli della situazione.

Il Liverpool potrebbe avere la chance perfetta di ingaggiare Federico Chiesa, attaccante italiano vincitore di Euro 2020, dopo che la Juventus rifiutò, anni fa un’offerta di 85 milioni di sterline. Secondo, infatti, quanto viene riportato dal ‘Mirror’, i Reds, interessati da tempo al talento della Juventus, hanno ora l’opportunità di portarlo finalmente ad Anfield.

Thiago Motta, il nuovo allenatore della Juventus, ha reso noto che Chiesa non rientra nei piani della squadra. Nonostante la stagione brillante di Chiesa, culminata con 10 gol in tutte le competizioni e la vittoria della Coppa Italia, l’attaccante è stato escluso dalla squadra che ha affrontato il Brest sabato scorso. Motta, sostituto di Max Allegri, sta implementando una serie di cambiamenti e ha deciso di mettere Chiesa e altri giocatori nella lista dei cedibili. “Chiesa è fuori per motivi di mercato di trasferimento, sia lui che gli altri che sono rimasti a casa, tranne Miretti che è infortunato“, ha dichiarato a Sky Sport.

Chiesa e il ritorno di fiamma del Liverpool: lo portano ad Anfield

Il Liverpool aveva già tentato di ingaggiare Chiesa nel 2021, presentando un’offerta di 85 milioni di sterline dopo la sua eccezionale performance a Euro 2020. Tuttavia, l’offerta era stata respinta, con la Juventus che considerava Chiesa “invendibile” e intendeva costruire la squadra intorno a lui. Ora, con l’uscita di Allegri e l’arrivo di Motta, la situazione è cambiata, offrendo ai Reds un’opportunità d’oro per riaprire le trattative.

Il nuovo manager del Liverpool, Arne Slot, deve ancora effettuare acquisti significativi in questa finestra di mercato, nonostante la squadra non mostri evidenti debolezze nel reparto offensivo. Dopo la vittoria per 3-0 contro il Manchester United, Slot ha commentato: “Siamo molto contenti del risultato, abbiamo segnato alcuni gol davvero belli. Ma non credo che abbiamo avuto abbastanza controllo sulla partita perché lo United ci stava minacciando più di un paio di volte.”

La posizione di Chiesa alla Juventus, ora in bilico, offre al Liverpool una seconda chance di assicurarsi uno dei talenti più brillanti del calcio europeo. Con Thiago Motta che conferma l’intenzione di cedere Chiesa, i Reds potrebbero finalmente concretizzare un trasferimento che è stato a lungo nei loro piani. Resta da vedere se il Liverpool deciderà di cogliere questa opportunità e portare Federico Chiesa ad Anfield, offrendo una nuova prospettiva alla carriera dell’attaccante italiano.