Calciomercato Juventus, si chiude con lo scambio: oggi il via libera

Oggi il via libera per chiudere un’altra delle operazioni fondamentali per la Juventus. C’è l’inserimento di una contropartita.

La Juventus è vicina a chiudere l’accordo per Jean-Clair Todibo, difensore centrale francese attualmente in forza al Nizza. Dopo intensi colloqui avvenuti ieri tra i dirigenti bianconeri e la società francese, l’intesa sembra ormai a un passo dalla conclusione. Oggi potrebbe arrivare il via libera definitivo del Nizza, che sbloccherebbe l’operazione e permetterebbe a Todibo di vestire la maglia della Juventus nella prossima stagione.

L’accordo che si sta sottoscrivendo prevede un prestito con obbligo di riscatto, legato a due condizioni specifiche: la qualificazione della Juventus alla prossima edizione della Champions League e il raggiungimento del 40% delle presenze stagionali da parte del difensore. Queste clausole permetterebbero ai bianconeri di gestire con maggiore flessibilità l’impatto economico dell’operazione, legando l’investimento a risultati concreti sul campo. Potrebbe, si legge, esserci anche l’inserimento di una contropartita tecnica, si parla del nome di Nonge.

Todibo arriva subito: Nonge inserito nell’affare

Jean-Clair Todibo, classe 1999, è considerato uno dei difensori più promettenti del calcio francese. Dopo essersi messo in mostra nelle giovanili del Tolosa, ha attirato l’attenzione del Barcellona, che lo ha acquistato nel 2019. Tuttavia, è stato durante la sua esperienza al Nizza che Todibo ha mostrato tutto il suo potenziale, diventando un punto fermo della difesa della squadra francese.

Todibo è un difensore moderno, dotato di ottima tecnica e visione di gioco, abile sia nell’impostazione dal basso che nei duelli aerei. La sua velocità e capacità di lettura delle situazioni difensive lo rendono un elemento prezioso per qualsiasi squadra. La Juventus, alla ricerca di rinforzi nel reparto arretrato, vede in lui un profilo ideale per il futuro. Come già citato pocanzi, l’affare potrebbe non limitarsi al solo Todibo. Nelle discussioni tra Juventus e Nizza, è emersa la possibilità di inserire nell’operazione anche il giovane belga Nonge, centrocampista classe 2005. Il promettente talento, che ha già fatto vedere buone cose con la Juventus Next Gen, sarebbe attratto dall’opportunità di mettersi alla prova in un campionato competitivo come la Ligue 1. La sua inclusione nell’affare potrebbe agevolare il raggiungimento dell’intesa definitiva, con la Juventus pronta a lasciarlo partire in prestito per permettergli di maturare ulteriore esperienza.

L’operazione rappresenta una mossa strategica per entrambe le squadre: la Juventus si assicurerebbe un difensore di qualità, mentre il Nizza potrebbe rinforzare il proprio centrocampo con un giovane di grande prospettiva. I tifosi bianconeri sono in attesa di conferme, ma l’impressione è che l’affare possa chiudersi a breve, regalando a Thiago Motta un rinforzo importante per la difesa e, al contempo, garantendo a Nonge un’opportunità di crescita in Francia.