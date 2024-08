“Grave scorrettezza”: ha fatto tutto Koopmeiners, Juve tirata in ballo

Ecco cosa sta succedendo sul fronte Koopmeiners: tutti i dettagli dell’operazione e della situazione riguardo il giocatore olandese.

‘Fabio Ravezzani’, noto giornalista sportivo, ha espresso su ‘X’ la sua opinione sulla vicenda che coinvolge Teun Koopmeiners, centrocampista dell’Atalanta, che sarebbe al centro di voci di mercato legate a un possibile trasferimento alla Juventus.

Ravezzani non ha usato mezzi termini nel condannare il comportamento di quei giocatori che, per forzare una cessione, arrivano a rifiutarsi di allenarsi con il proprio club. “Chi rifiuta di allenarsi per essere ceduto commette una grave scorrettezza“, ha scritto Ravezzani su X. Il giornalista ha poi ricordato casi simili avvenuti in passato, come quello di Zlatan Ibrahimović, che nel 2006, dopo lo scandalo Calciopoli, si rifiutò di giocare per la Juventus per facilitare il suo trasferimento all’Inter. Un altro esempio è quello di Nikola Maksimović, che nel 2016, adottò la stessa strategia per lasciare il Torino e trasferirsi al Napoli.

Ravezzani ha parlato della faccenda Koopmeiners

Ravezzani ha poi sottolineato come giustificare questi comportamenti sia “tipico del tifoso becero“, incapace di vedere oltre la propria passione e di comprendere la mancanza di professionalità di tali gesti. In merito alla situazione di Koopmeiners, ha citato anche le parole del presidente dell’Atalanta, Antonio Percassi, che ha chiarito come il giocatore non avesse chiesto la cessione al momento del rinnovo del contratto. Se l’Atalanta avesse voluto prevenire situazioni del genere, avrebbe potuto imporre una clausola rescissoria.

Le dichiarazioni di Ravezzani hanno suscitato un acceso dibattito tra i tifosi e gli appassionati di calcio. In ogni caso, la vicenda di Koopmeiners è diventata all’ordine del giorno e questo obiettivo chiaro della Juventus, adesso prende sempre più posizione. Come sappiamo, infatti, non è un mistero che la Juventus si sia interessata al centrocampista olandese. Reputato un obiettivo prioritario da Giuntoli.

Come già anticipato stamane la Juventus è pronta ad offrire all’Atalanta ben 50 milioni + bonus per chiudere subito l’obiettivo. Un profilo ideale al momento giusto capace di fare la differenza in campionato ma anche in Europa. Nella squadra di Thiago Motta sarebbe il profilo insostituibile. E adesso, dopo questa situazione, le parti sembrano sempre più vicino ad un accordo che potrebbe arrivare molto presto, data la volontà, evidente, del giocatore di vestire la maglia della Juventus in questa stagione. Rimaniamo quindi in attesa di scoprire cosa succederà nei prossimi giorni e di questo matrimonio sempre più vicino tra la Juventus e Koopmeiners.