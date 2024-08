20 milioni e scambio: la Juventus ha perso di nuovo

Sempre più difficoltà in casa bianconera, adesso, c’è un problema per chiudere l’operazione. Prima offerta respinta.

Luca Momblano, noto giornalista sportivo, ha fornito aggiornamenti interessanti sulla trattativa tra la Juventus e il Porto per Galeno, durante una recente puntata di Juventibus. La Juventus ha avanzato una prima offerta per l’esterno brasiliano, che prevedeva 17 milioni di euro più l’inserimento del difensore portoghese Tiago Djaló e una percentuale sulla futura rivendita. Tuttavia, ci sono complicazioni legate all’ingaggio di Djaló, che potrebbero ostacolare la buona riuscita dell’operazione.

Secondo Momblano, Tiago Djaló è riuscito a ottenere condizioni contrattuali favorevoli con la Juventus firmando un contratto di breve durata. Il Porto ha mostrato interesse nel portare il difensore in Portogallo, ma l’ostacolo principale sembra essere rappresentato dall’ingaggio. Djaló, infatti, non è disposto a ridurre il proprio stipendio, poiché sente di avere ancora molto da offrire e di potersi rilanciare. Questo rende l’operazione più complessa di quanto inizialmente previsto.

Si complica l’operazione Galeno alla Juve: prima offerta respinta

“La prima offerta esplorativa è stata respinta,” ha detto Momblano. La Juventus, però, non si è fermata e ha formulato una seconda offerta, alzando la proposta a 20 milioni di euro più Djaló. Nonostante l’incremento, Momblano ritiene che le parti siano ancora distanti da un accordo. Il giornalista sottolinea come l’incastro tra le esigenze economiche del calciatore e le richieste del Porto sia tutt’altro che semplice.

La Juventus, quindi, si trova a dover affrontare una situazione intricata. Da un lato c’è il desiderio di portare Galeno a Torino, giocatore considerato un rinforzo ideale per la rosa di Thiago Motta. Dall’altro, la necessità di gestire l’aspetto economico dell’affare, cercando di trovare un compromesso che soddisfi tutte le parti in causa. Le prossime settimane saranno cruciali per capire se la trattativa potrà sbloccarsi, ma al momento il percorso appare in salita.

Il prossimo passo potrebbe prevedere nuovi colloqui tra le parti, dove ogni dettaglio dovrà essere analizzato con attenzione per cercare di trovare una soluzione che soddisfi tutti gli interessi in gioco. La capacità di mediazione della Juventus e la flessibilità del Porto nel considerare diverse opzioni saranno determinanti per l’esito finale della trattativa. Ora Giuntoli si trova in una situazione non facile perché dovrà portare alcuni giocatori chiavi sul mercato entro la fine del mercato e, possibilmente, per la prima partita della nuova stagione. Con Thiago Motta che si aspetta una squadra rinnovata pronta a vincere.