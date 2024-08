Batticuore Juventus: nuovo esterno gratis, offerta last minute

Il nuovo esterno può arrivare subito. Ecco di chi si tratta, un profilo che potrebbe fare comodo al nuovo tecnico Thiago Motta.

La Juventus continua a sondare il mercato alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo e, nelle ultime ore, è emersa una nuova possibilità. Secondo quanto riportato da ‘TuttoSport’, alla società bianconera è stato offerto Francisco Conceição, giovane talento portoghese classe 2002, in prestito. Questa opzione potrebbe diventare concreta se le trattative per Galeno e Nico Gonzalez dovessero naufragare.

Francisco Conceição, figlio dell’allenatore del Porto Sérgio Conceição, è un esterno d’attacco che ha già mostrato le sue qualità nel campionato portoghese. Cresciuto nelle giovanili del Porto, Francisco ha fatto il suo debutto in prima squadra nel 2021, attirando rapidamente l’attenzione per la sua velocità, il dribbling e la capacità di creare pericoli sulla fascia. Le sue prestazioni hanno spinto l’Ajax a investire su di lui, ma ora potrebbe essere pronto a fare il salto in un campionato di livello superiore come la Serie A.

Francisco Conceição offerto alla Juve: pista più che gradita

Per la Juventus, l’acquisizione di Francisco Conceição rappresenterebbe un’opportunità interessante, soprattutto se le prime scelte sul mercato, come Galeno e Nico Gonzalez, dovessero risultare irraggiungibili. Mentre le trattative per Galeno sembrano a un passo dalla conclusione, con l’esterno brasiliano del Porto che potrebbe approdare a Torino a breve, la situazione è più complicata per Nico Gonzalez, il cui futuro resta incerto.

In questo scenario, l’opzione Francisco Conceição potrebbe prendere piede, offrendo alla Juventus un’alternativa giovane e promettente per rinforzare il reparto offensivo. Il prestito sarebbe una soluzione a basso rischio, che permetterebbe al club bianconero di valutare il giocatore in una stagione cruciale per la sua crescita. Inoltre, l’arrivo di Conceição porterebbe freschezza e profondità alla rosa di Thiago Motta, che potrebbe contare su un talento in grado di dare nuove soluzioni tattiche.

La Juventus resta quindi vigile sul mercato, pronta a cogliere ogni opportunità per migliorare la squadra. Le prossime settimane saranno decisive per capire se l’affare Francisco Conceição prenderà forma, in attesa di sviluppi sulle altre trattative in corso. Il mercato bianconero sta avendo alcuni intoppi nel mese in corso, dopo l’operazione Todibo sfumata i bianconeri non voglio perdere la possibilità di avere un esterno di qualità per la prima di campionato. Pertanto, l’esterno d’attacco sarà un’altra particolare situazione da tenere d’occhio da qui alle prossime settimane, in attesa del debutto ufficiale della Juventus in campionato.