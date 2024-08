Saltato Todibo, la Juve non ha scelta: scambio immediato

Calciomercato Juventus, adesso la squadra bianconera, dopo l’obiettivo sfumato Todibo, ha un piano c: i dettagli.

La Juventus si vede costretta a cambiare obiettivo per rinforzare la propria difesa dopo che la pista Jean-Clair Todibo sembra ormai destinata a sfumare. Il difensore francese è infatti vicino a trasferirsi al West Ham, con visite mediche previste nelle prossime ore. Questa situazione ha costretto la dirigenza bianconera a cercare rapidamente un’alternativa, e l’attenzione si è spostata su Josip Sutalo, centrale croato attualmente in forza all’Ajax.

Sutalo, difensore di 24 anni, ha un costo di circa 15 milioni di euro e potrebbe essere una soluzione accessibile per la Juventus, sia dal punto di vista tecnico che economico. L‘Ajax sembra aperto alla possibilità di inserire Daniele Rugani nell’operazione, un’opzione che potrebbe facilitare l’accordo. Farioli, allenatore dell’Ajax, apprezza l’idea di ricevere Rugani in prestito, con l’ingaggio completamente a carico del club olandese. I due club sono in contatto e le prossime trattative potrebbero estendersi anche all’acquisizione di Sutalo.

Arriva Sutalo: inserito Rugani nella trattativa

La Juventus deve tenere conto di due aspetti cruciali nella scelta del nuovo difensore: in primo luogo, il rinforzo deve essere all’altezza di garantire prestazioni da titolare, come promesso dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli a Thiago Motta. In secondo luogo, l’operazione deve rientrare nei limiti economici attuali della società. Con una disponibilità immediata di circa 5 milioni di euro, la Juventus sta valutando la possibilità di un prestito con obbligo di riscatto, una formula già prevista per Todibo.

Sutalo, pur non essendo ancora un giocatore di livello assoluto, è considerato una buona risorsa con margini di crescita interessanti. La sua età e il profilo internazionale lo rendono un candidato ideale per la difesa bianconera, che necessita di un rinforzo solido e affidabile per affrontare la stagione. Con Todibo ormai diretto in Premier League e il piano B rappresentato da Riccardo Calafiori svanito a causa della fermezza del Bologna, la Juventus si trova a dover esplorare altre opzioni. Una di queste, Josip Sutalo, potrebbe concretizzarsi proprio grazie all’inserimento di Rugani nell’affare, rendendo l’operazione vantaggiosa per entrambi i club. L’Ajax, infatti, sta cercando un difensore esperto e Rugani rappresenta un profilo che soddisfa le loro esigenze, mentre la Juventus potrebbe acquisire un giovane promettente con un ingaggio relativamente contenuto.

Il mercato è in fermento e la Juventus è pronta a sfruttare ogni occasione per rafforzare la rosa, con la speranza di concludere al più presto l’operazione che porterà Sutalo a Torino. Le prossime ore saranno decisive, con nuovi contatti tra i club già programmati per definire i dettagli dell’affare.