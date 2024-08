Arriva subito a zero: occasione last minute Juve

Tra le diverse operazioni, adesso, potrebbe essercene una a sorpresa. Il giocatore arriverebbe subito a zero: i dettagli.

Mario Hermoso, esperto difensore spagnolo, è stato recentemente offerto alla Juventus come parametro zero, dopo aver concluso la sua avventura con l’Atlético Madrid. La possibilità di ingaggiare un giocatore di qualità senza costi di trasferimento ha attirato l’attenzione della dirigenza bianconera, che sta valutando con attenzione questa opportunità.

Hermoso, classe 1995, ha alle spalle una solida carriera in Liga, dove ha vestito le maglie di Espanyol e Atlético Madrid, dimostrando grande affidabilità sia come centrale di difesa che come terzino sinistro. La sua versatilità e l’esperienza accumulata in competizioni di alto livello, inclusa la Champions League, lo rendono un’opzione interessante per la Juventus, che è alla ricerca di rinforzi per il reparto difensivo.

Mario Hermoso offerto alla Juve: arriva da svincolato

Il club bianconero non ha ancora preso una decisione definitiva. L’ingaggio di Hermoso potrebbe rappresentare un’ottima soluzione a breve termine, soprattutto considerando l’esigenza di garantire profondità alla rosa e copertura in caso di infortuni. D’altro canto, la Juventus sta anche riflettendo su come gestire il proprio budget per gli stipendi, già appesantito da diverse operazioni di mercato recenti.

Il profilo di Hermoso è indubbiamente interessante, ma la Juventus dovrà valutare attentamente se l’investimento in termini di ingaggio e durata contrattuale sia in linea con la strategia di lungo termine del club. Nei prossimi giorni, la dirigenza bianconera prenderà una decisione, tenendo conto delle necessità della squadra e delle opportunità che il mercato estivo offre.

Nel frattempo, il difensore spagnolo resta in attesa di una risposta, consapevole che un’eventuale avventura in Serie A con la maglia della Juventus rappresenterebbe un’importante tappa nella sua carriera. Il club torinese, intanto, continua a monitorare altre opzioni sul mercato, per assicurarsi di fare la scelta migliore in vista della prossima stagione. Hermoso è un giocatore con caratteristiche che potrebbero tornare utili alla Juventus di Thiago Motta. Oltre alla sua versatilità, in grado di giocare sia al centro della difesa che come terzino sinistro, porta con sé l’esperienza maturata in uno dei campionati più tattici e fisicamente impegnativi d’Europa. Non ci resta che vedere cosa deciderà di fare Giuntoli e quale profilo preferirà chiudere per la Juventus che si appresta ad esordire in campionato non tra molto. Rimaniamo in attesa, dunque, di scoprire ulteriori novità in merito alla questione.