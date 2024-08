Saluta la Juve in prestito, ufficiale la cessione in attacco

Un altro giovane saluta la Juventus: ufficiale la cessione in Serie B per l’attaccante bianconero

Oltre ai colpi in entrata, la Juventus si sta concentrando anche sulle uscite, con particolare attenzione alla situazione di Federico Chiesa.

L’ex Fiorentina è stato, di fatto, scaricato da Thiago Motta che non intende includerlo nel suo progetto. In attesa che il figlio d’arte risolva la questione e trovi un’altra destinazione, la Juve si sta concentrando anche sui giovanissimi della Next Gen che stanno trovando nuova collocazione in vista dell’inizio della stagione. Uno di questi è Tommaso Barbieri che vestirà la maglia della Cremonese. Operazione a titolo definitivo, così come quella di Marley Aké che si trasferisce all’Yverdon Sport F.C. La Juventus ha salutato anche un altro giovane della Next Gen. Si tratta di Emanuele Pecorino che, dopo la stagione positiva in Serie B al Sudtirol, tornerà nel campionato cadetto.

Juventus, Emanuele Pecorino torna in Serie B: in prestito al Frosinone

Questa volta vestirà la maglia del Frosinone, appena retrocesso dopo l’ultimo anno in Serie A. Pecorino firma un contratto fino a giugno 2025 (prestito con obbligo di riscatto condizionato) con la possibilità di trovare continuità in un campionato sempre più competitivo.

L’attaccante siciliano classe 2001 ha un passato in categorie come la Serie C, dove ha vestito la maglia del Catania (sua città d’origine). Dal gennaio 2021 è entrato a far parte della Juventus Next Gen, disputando il campionato di Lega Pro. Con la maglia bianconera ha totalizzato 59 presenze, raccogliendo 9 gol e e 3 assist. Nasce come centravanti ma può ricoprire anche altre zone dell’attacco.

Con i suoi 192 centimetri è in grado di poter fare reparto da solo, soprattutto in un campionato come quello di Serie B, dove la fisicità è uno dei punti focali. L’anno scorso ha debuttato in cadetteria con la maglia del Sudtirol, assaporando e prendendo confidenza col nuovo campionato. Con il club di Bolzano ha collezionato 4 gol e un assist in 26 presenze, non un bottino entusiasmante che però è pronto a migliorare a Frosinone dove l’anno scorso sono esplosi diversi giocatori di proprietà della Juventus. Uno su tutti Matias Soulé, nuovo giocatore della Roma. Chissà che non possa essere da auspicio anche per Pecorino.