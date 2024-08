Chiesa out: chiusura UFFICIALE del vicepresidente, è finita

La chiusura, adesso, è ufficiale. Ha parlato direttamente il vicepresidente, si può considerare una faccenda finita.

Il vice presidente del Besiktas, Hüseyin Yücel, ha ufficialmente messo fine alle voci che vedevano il club turco interessato all’acquisto di Federico Chiesa dalla Juventus. Le indiscrezioni su un possibile trasferimento di Chiesa in Turchia avevano preso piede nelle scorse settimane, ma ora Yücel ha chiarito la posizione definitiva del club, citando richieste considerate eccessive.

Secondo quanto riportato da TRT Spor, Yücel ha confermato che il Besiktas aveva effettivamente avviato contatti con la Juventus per esplorare la fattibilità dell’operazione. Tuttavia, le richieste economiche avanzate sia dal club bianconero che dal giocatore stesso hanno reso l’affare impraticabile.

No del vicepresidente: “Richieste illogiche per Chiesa”

“Negli ultimi tempi al Besiktas è stato accostato Federico Chiesa, e si continua a farlo ancora. È vero che ne parliamo da circa 10 giorni. […] vorrei precisare che il giocatore ha un’aspettativa di ingaggio pari a circa 9 milioni di euro, con una richiesta della Juve che si assesta sui 15 milioni. Attualmente sono sette i club sulle sue tracce, ma le richieste non sono molto logiche e non sembra possibile soddisfarle“, ha dichiarato Yücel.

Questa dichiarazione chiude quindi qualsiasi possibilità di vedere Chiesa con la maglia del Besiktas nella prossima stagione. Yücel ha sottolineato come gli interessi del club vengano prima di tutto, aggiungendo: “Da oggi Chiesa non è più nell’agenda del Besiktas: gli interessi del club sono molto più importanti dei nomi dei calciatori. Siamo consapevoli delle nostre lacune, lavoreremo duro fino all’ultimo giorno della sessione trasferimenti”.

Questa presa di posizione riflette un approccio pragmatico da parte della dirigenza turca, che non intende compromettere l’equilibrio finanziario del club per un singolo giocatore, per quanto prestigioso. Per Chiesa, questa situazione significa che il suo futuro è ancora incerto, con la Juventus che sembra essere in una posizione di forza, considerando l’interesse di altri club e le richieste economiche in gioco. Resta da vedere quale sarà la prossima mossa del club bianconero e se ci saranno altre squadre pronte a farsi avanti con offerte che possano soddisfare tutte le parti coinvolte. Ma bisognerà rivedere la richiesta economica. Rimaniamo, quindi, in attesa per ulteriori novità in merito ad una questione che sta diventando sempre più complicata per l’esterno bianconero sul mercato. Chiesa infatti non fa più parte del progetto tecnico bianconero e dovrà trovare una nuova sistemazione per evitare, nell’anno prossimo, di perderlo a parametro zero.