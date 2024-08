La Juventus gli ha chiuso le porte in faccia: firma rossonera

Potrebbe lasciare direttamente l’Europa, ecco quale sarebbe la sua nuova destinazione a tinte rossonere: i dettagli.

Il Flamengo è alla ricerca di un rinforzo di qualità per il proprio centrocampo e ha individuato in Carlos Alcaraz, giovane talento argentino attualmente ritornato al Southampton, dopo il periodo alla Juventus, come possibile obiettivo. Il club brasiliano ha presentato un’offerta di 18 milioni di euro per assicurarsi il giocatore, che sarebbe una valida opzione per sostituire o affiancare calciatori come Arrascaeta e De La Cruz.

Soprannominato “Charly”, Alcaraz ha mostrato versatilità nel corso della sua giovane carriera, potendo giocare sia come centrocampista centrale che in una posizione più avanzata, supportando l’attaccante principale della squadra. Cresciuto nel Racing Club, il giocatore è diventato professionista nel 2020, collezionando 83 presenze ufficiali e segnando 12 gol con la maglia dell’Academy.

Alcaraz conteso in Brasile: c’è il Flamengo

Nel gennaio 2023, Alcaraz ha fatto il salto in Europa, trasferendosi al Southampton. Con il club inglese, il centrocampista ha disputato 47 partite e segnato otto gol. Nel febbraio 2024, è stato ceduto in prestito alla Juventus, ma il club bianconero ha scelto di non esercitare l’opzione di acquisto, lasciando così il giocatore libero di esplorare altre opportunità.

Il talento di Alcaraz non è passato inosservato neanche al ct della Nazionale argentina, Lionel Scaloni, che lo ha convocato per la prima volta nel 2023, segno del suo crescente valore nel panorama calcistico internazionale. La mossa del Flamengo rappresenta un passo deciso verso il rafforzamento della squadra, soprattutto dopo che le trattative per Claudinho dello Zenit sembrano essersi complicate. Nonostante l’interesse del Flamengo per Claudinho, infatti, l’operazione è ritenuta internamente molto difficile da realizzare.

L’offerta per Alcaraz riflette la volontà del Flamengo di portare un giocatore giovane ma già esperto a livello internazionale, capace di aggiungere qualità e profondità al centrocampo della squadra. Ora resta da vedere se il Southampton accetterà l’offerta e se il giovane argentino sarà disposto a trasferirsi in Brasile per continuare la sua carriera in una delle squadre più prestigiose del Sud America. La situazione attorno a Carlos Alcaraz e al possibile trasferimento al Flamengo è in piena evoluzione e rappresenta un nodo cruciale per il mercato della squadra brasiliana. Dopo un’esperienza in Europa, il giovane centrocampista argentino potrebbe trovare in Brasile una nuova opportunità per rilanciarsi e continuare la sua crescita professionale. Il Flamengo, da parte sua, è determinato a rafforzare il proprio organico con un giocatore che possa offrire sia qualità tecnica che versatilità tattica, staremo a vedere cosa succederà.