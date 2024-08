Non solo Soulé, nuovo affare Juve-Roma: c’è l’offerta

La Roma non si accontenta, adesso, dopo Soulé, c’è anche un altro bianconero finito nel mirino: i dettagli della situazione.

La Roma deve fare i conti con una rosa ancora troppo ampia. I trenta giocatori a disposizione sono troppi e, nonostante Darboe sia in procinto di firmare per il Frosinone in prestito secco, molte altre operazioni sono necessarie. Il direttore sportivo Ghisolfi sta lavorando per piazzare gli esuberi come Karsdorp, Solbakken e Shomurodov, ma ogni offerta per altri giocatori verrà attentamente valutata. Se un difensore come Smalling o Kumbulla dovesse partire, potrebbe arrivare un nuovo centrale, come il portoghese Djalò, offerto dalla Juventus. Lo stesso vale per gli altri ruoli, con Abraham e Bove ancora in bilico.

L’idea di vedere Tiago Djalò indossare la maglia della Roma sta prendendo forma come una suggestione interessante in questa fase finale del mercato estivo. Il difensore portoghese, attualmente alla Juventus, potrebbe seguire lo stesso percorso che ha portato Matías Soulé da Torino a Trigoria, in un’operazione che potrebbe rivelarsi vantaggiosa per entrambe le società.

Djalò alla Roma: rinforzo richiesto

Tiago Djalò, classe 2000, è un difensore centrale che ha attirato l’attenzione grazie alle sue qualità fisiche e tecniche. Cresciuto nelle giovanili dello Sporting Lisbona e passato al Lille prima di approdare alla Juventus, Djalò ha dimostrato di poter giocare sia come centrale in una difesa a quattro, sia come terzino destro o sinistro in caso di necessità, grazie alla sua velocità e abilità nel gioco aereo. Queste caratteristiche lo rendono un’opzione appetibile per la Roma, che potrebbe avere bisogno di rinforzare il reparto difensivo, specialmente se dovesse concretizzarsi la cessione di uno tra Smalling e Kumbulla.

L’eventuale arrivo di Djalò si inserirebbe perfettamente nella strategia della Roma, che in questa finestra di mercato ha dimostrato di voler puntare su giovani di talento, capaci di portare freschezza e dinamismo alla squadra. Dopo l’acquisto di Houssem Aouar e l’arrivo di Rasmus Kristensen, l’inserimento di un difensore come Djalò permetterebbe a De Rossi di avere una rosa più completa e pronta ad affrontare una stagione ricca di impegni.

L’eventuale trasferimento di Djalò alla Roma rievocherebbe l’operazione che ha portato Matías Soulé nella capitale. Anche Soulé, giovane talento argentino, ha lasciato la Juventus per cercare maggiori opportunità di crescita in un club che punta su giovani promettenti. A Trigoria, Soulé ha già iniziato a integrarsi nel gruppo e potrebbe trovare spazio nella formazione di De Rossi, che non ha mai nascosto la sua predilezione per i giocatori tecnici e creativi.