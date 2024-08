Kalulu è solo il primo: il maxi affare ‘incendia’ Juve-Milan

Non solo Kalulu. Juve e Milan si incontrano e discutono di altri due profili: ecco di chi si tratta in dettaglio.

Un intrigante scenario di mercato sta prendendo forma tra Juventus e Milan, con le due società che potrebbero presto diventare protagoniste di un maxi affare. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nei colloqui iniziali relativi a Kalulu, difensore rossonero prossimo al matrimonio con la Juventus, sono emerse discussioni che potrebbero includere altri importanti profili in vista di un eventuale scambio.

La Juventus, come confermato da ‘Daniele Longo’, ha chiuso l’operazione Kalulu. Il giocatore va alla Juventus in prestito oneroso da 3,5 milioni con diritto di riscatto a 14 milioni più 3 milioni di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Ultimi dettagli verranno chiusi in giornata, si legge, anche, che il giocatore non dovrebbe essere convocato per il trofeo Berlusconi. Tuttavia, come già anticipato poc’anzi, questo potrebbe essere solo l’inizio di una trattativa più ampia che vedrebbe coinvolti altri nomi di rilievo tra il club bianconero e il Milan.

Non solo Kalulu: Juve e Milan si incontrano per Chiesa, McKennie e Milik

Il Milan, dal canto suo, ha manifestato interesse per Federico Chiesa, uno degli uomini simbolo della Juventus. L’ala azzurra, nonostante i problemi fisici che lo hanno tenuto lontano dai campi per un lungo periodo, rappresenta un’opzione di grande qualità per rinforzare l’attacco rossonero. La trattativa per Chiesa non sarebbe semplice, ma il Milan sembra intenzionato a capire se ci sono margini per arrivare all’accordo.

Oltre a Chiesa, il Milan sta valutando anche altri profili bianconeri. Per il centrocampo, il club rossonero avrebbe messo gli occhi su Weston McKennie, centrocampista statunitense che potrebbe garantire fisicità e dinamismo alla mediana di Fonseca. Anche Arkadiusz Milik, attaccante polacco, sarebbe entrato nei discorsi tra le due società. L’ex Napoli potrebbe rappresentare una soluzione valida per completare il reparto offensivo del Milan.

Nonostante la complessità di un’operazione che coinvolgerebbe più giocatori e interessi divergenti, la possibilità di un maxi affare tra Juventus e Milan non è da escludere. Le prossime settimane potrebbero essere decisive per capire se queste trattative potranno concretizzarsi e cambiare in modo significativo gli equilibri delle due squadre nella prossima stagione. Certamente, adesso, la Juventus è prossima a chiudere il difensore che presto raggiungerà Thiago Motta per inserirsi nella rosa bianconera della stagione che il 19 farà il suo debutto all’Allianz Stadium di Torino. Una sfida certamente importante per il giocatore che dopo anni in rossonero avrà la responsabiità di poter far parte di un progetto ambizioso come quello bianconero. La squadra voluta da Giuntoli sta prendendo preso forma, manca ancora qualche tassello (Koopmeiners) e un esterno d’attacco e la rosa avrà finalmente raggiunto la completezza.