Sterling alla Juve in un lampo: lo scambio è clamoroso

Sterling, la stella inglese, alla Juventus: ecco l’idea dello scambio. Tutti i dettagli della situazione relativa all’esterno.

Con l’attenzione ancora alta sul rafforzamento del reparto offensivo, i Blues potrebbero considerare di riaccendere l’interesse per Federico Chiesa, l’ala della Juventus. Chiesa, 26 anni, è stato informato che non rientra nei piani del nuovo allenatore Thiago Motta, e potrebbe lasciare il club bianconero per una cifra attorno ai 25 milioni di sterline, una vera occasione nel mercato attuale.

Chiesa rappresenterebbe un’alternativa di qualità a Joao Felix, e il suo arrivo potrebbe chiudere definitivamente le porte a un possibile ritorno di Felix a Stamford Bridge. La possibilità di un accordo di scambio che includa Raheem Sterling, che non ha avuto l’impatto desiderato da quando è arrivato al Chelsea, potrebbe facilitare l’operazione. Sterling, che ha segnato solo 19 gol in 81 presenze con i Blues, è stato oggetto di critiche e la Juventus potrebbe essere interessata a portarlo in Serie A.

Scambio Sterling – Chiesa: c’è l’apertura

Un’operazione di questo tipo non solo permetterebbe al Chelsea di sbarazzarsi di un giocatore che non ha reso secondo le aspettative, ma libererebbe anche fondi vitali per ulteriori rinforzi nelle ultime settimane della finestra di trasferimento. Comparando le statistiche tra Sterling e Chiesa, l’italiano sembra offrire maggiore qualità nel terzo finale, con un numero superiore di tiri e azioni da gol per 90 minuti, oltre a una maggiore precisione sotto porta.

Con Enzo Maresca alla guida del Chelsea, l’estate 2024 rappresenta un momento cruciale per il club, che punta a tornare tra le grandi d’Europa. L’acquisizione di Chiesa potrebbe essere la mossa giusta per aggiungere profondità e qualità alla rosa, migliorando le chances del Chelsea di lottare per un posto in Champions League. Mentre Joao Felix ha già avuto la sua occasione senza riuscire a brillare, l’emarginato della Juve potrebbe rappresentare una scelta più saggia e strategica per i Blues. Dal punto di vista economico, l’acquisizione di Chiesa rappresenterebbe un’operazione più gestibile rispetto a quella di Felix.

La Juventus, che sembra disposta a lasciar partire l’ala italiana per una cifra intorno ai 25 milioni di sterline, offre un’opportunità di mercato unica. Questa cifra è considerevolmente inferiore rispetto a quanto costerebbe un trasferimento permanente di Joao Felix, che, nonostante le sue qualità, non ha ancora dimostrato pienamente di valere l’investimento necessario. L’eventuale inserimento di Raheem Sterling in un’operazione di scambio, con l’aggiunta di un conguaglio economico a favore della Juventus, potrebbe rendere l’affare ancora più vantaggioso per il Chelsea. Non solo il club potrebbe liberarsi di un giocatore che non ha soddisfatto le aspettative, ma potrebbe anche ridurre il monte ingaggi, permettendo una maggiore flessibilità per ulteriori movimenti di mercato.