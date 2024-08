Doppio accordo nerazzurro, Juve al traguardo: in ballo quasi 90 milioni

Doppio accordo nerazzurro, adesso la Juventus arriva al traguardo. Ecco cosa sta succedendo nelle trattative in corso.

L’Atalanta continua a muoversi con determinazione sul mercato, e l’ultima novità riguarda Lazar Samardzić, talentuoso centrocampista serbo attualmente in forza all’Udinese. Secondo quanto riportato da ‘Fabrizio Romano’, nella giornata di oggi la dirigenza nerazzurra ha incontrato l’agente del giocatore, raggiungendo un’intesa sui termini personali del contratto. Questo incontro segna un passo importante verso un possibile trasferimento di Samardzić a Bergamo.

Dopo aver trovato l’accordo con il giocatore, l’Atalanta ha già avviato le trattative con l’Udinese per definire i dettagli dell’operazione. Samardzić è diventato un obiettivo prioritario per la società bergamasca, soprattutto in seguito alla proposta shock della Juventus per Teun Koopmeiners, che ha messo sul piatto 52 milioni di euro più 7 milioni di bonus. Questa offerta ha spinto l’Atalanta a cercare un sostituto di alto livello, individuato appunto nel centrocampista serbo.

Samardzić al posto di Koopmeiners: intreccio definito

Lazar Samardzić è un giocatore giovane ma già affermato in Serie A, noto per la sua visione di gioco, la tecnica raffinata e la capacità di inserirsi con tempi perfetti in fase offensiva. Con i suoi 21 anni, rappresenta un investimento a lungo termine per l’Atalanta, che negli ultimi anni ha dimostrato di saper valorizzare e far crescere giovani talenti.

Il centrocampista serbo potrebbe integrarsi perfettamente negli schemi di Gian Piero Gasperini, offrendo qualità e dinamismo al centrocampo nerazzurro. La sua versatilità, che gli permette di giocare sia come mezzala che come trequartista, lo rende un rinforzo ideale per un’Atalanta che punta a rimanere competitiva sia in campionato che in Europa.

Dall’altra parte, l’interesse della Juventus per Teun Koopmeiners ha indubbiamente accelerato le operazioni dell’Atalanta sul mercato. L’offerta bianconera di 52 milioni di euro più 7 milioni di bonus rappresenta una proposta importante, che potrebbe convincere la società bergamasca a cedere il centrocampista olandese. Tuttavia, l’Atalanta non vuole farsi trovare impreparata e sta già lavorando per assicurarsi un sostituto di qualità come Samardzić. Le prossime ore saranno decisive per il futuro di Lazar Samardzić e per il mercato dell’Atalanta. Se le trattative con l’Udinese dovessero andare a buon fine, i nerazzurri si assicurerebbero un talento giovane e promettente, capace di diventare una pedina fondamentale nello scacchiere di Gasperini. Contestualmente, l’eventuale cessione di Koopmeiners alla Juventus potrebbe rappresentare un’operazione di mercato significativa, e consegnare il centorcampista a Thiago Motta in tempo.