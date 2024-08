Locatelli cambia squadra e campionato: la Juventus ha chiuso il cerchio

Locatelli potrebbe cambiare squadra e campionato. Ecco cosa potrebbe succedere nel futuro del centrocampista: i dettagli.

Il Tottenham è attivamente alla ricerca di rinforzi per il centrocampo e, secondo fonti di ‘Football Insider’, il club inglese starebbe pianificando un’offerta per Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus. L’interesse degli Spurs è stato confermato da Pete O’Rourke, corrispondente senior del podcast Inside Track di Football Insider, che ha rivelato l’intenzione dell’allenatore Ange Postecoglou di aggiungere un altro centrocampista centrale alla sua rosa prima della chiusura della finestra di trasferimento.

Manuel Locatelli, 26 anni, è entrato a far parte della lista degli obiettivi di trasferimento del Tottenham, che lo vede come un potenziale sostituto per Pierre-Emile Hojbjerg, recentemente trasferitosi al Marsiglia. La Juventus sarebbe disposta a cedere il giocatore per una cifra intorno ai 20 milioni di sterline, una somma relativamente modesta per un giocatore della sua esperienza e qualità. La sua versatilità è particolarmente apprezzata da Postecoglou, che cerca di rafforzare il centrocampo con un elemento capace di coprire più ruoli.

Il Tottenham prepara l’offerta per Locatelli

Il Tottenham ha avuto successo negli ultimi anni nel mercato di Serie A, grazie anche all’influenza di Fabio Paratici, ex direttore sportivo della Juventus e attuale dirigente degli Spurs. Paratici conosce bene Locatelli, avendolo portato a Torino, e il suo coinvolgimento potrebbe facilitare un eventuale trasferimento. Questo potenziale acquisto rappresenterebbe un altro esempio di come Paratici stia utilizzando la sua esperienza nel calcio italiano per arricchire la rosa del Tottenham.

Manuel Locatelli è sotto contratto con la Juventus fino al 2028, il che mette il club bianconero in una posizione di forza nelle negoziazioni. Tuttavia, l’offerta di 20 milioni di sterline potrebbe rivelarsi allettante, considerando le esigenze di bilancio della Juventus. Con 327 presenze all’attivo e una solida esperienza sia a livello nazionale che europeo, Locatelli rappresenterebbe un acquisto di grande valore per il Tottenham. La scorsa stagione, il centrocampista italiano ha collezionato 40 presenze con la Juventus, contribuendo con un gol e sei assist in tutte le competizioni.

L’arrivo di Locatelli rafforzerebbe significativamente il centrocampo del Tottenham, aggiungendo profondità e qualità a una squadra che sta cercando di ritrovare stabilità e competitività sotto la guida di Postecoglou. Il club ha già acquisito il giovane talento Archie Gray quest’estate, ma la necessità di un centrocampista esperto rimane una priorità. Un altro elemento che potrebbe lasciare il club prima della chiusura della finestra di mercato è Oliver Skipp, il cui futuro a Londra appare incerto. L’acquisto di Locatelli potrebbe accelerare il suo trasferimento, aprendo ulteriori possibilità di mercato per gli Spurs.