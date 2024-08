Prenotate le visite mediche: l’ha spuntata la Juventus

Visite mediche prenotate, adesso l’operazione si sblocca definitivamente in orbita Juventus: i dettagli della trattativa.

L’operazione che porterà Nico Gonzalez alla Juventus sembra finalmente aver trovato la sua svolta decisiva. Secondo quanto riportato da Sky e dall’esperto di mercato ‘Nicolò Schira’, oggi sarà un giorno cruciale per la conclusione dell’affare. Albert Gudmundsson, attaccante del Genoa, è atteso a Firenze per sostenere le visite mediche con la Fiorentina, passo che sbloccherebbe definitivamente il trasferimento di Nico Gonzalez in bianconero.

L’operazione per l’attaccante argentino si avvia verso la chiusura con un accordo che prevede un prestito oneroso di 6-7 milioni di euro con obbligo di riscatto. Complessivamente, il trasferimento dovrebbe raggiungere un valore totale di circa 30 milioni di euro. Gonzalez, che ha già espresso il suo gradimento per la destinazione torinese, è pronto a firmare un contratto quinquennale con la Juventus, con un ingaggio di 3,5 milioni di euro a stagione.

Gudmundsson sblocca Nico Gonzalez: affre fatto Juventus

La Juventus conta di chiudere l’affare con la Fiorentina a breve, programmando le visite mediche di Nico Gonzalez tra sabato e domenica. Con l’ufficializzazione del trasferimento, la Juventus aggiungerebbe un altro importante tassello al proprio reparto offensivo, rinforzando una squadra che punta a tornare competitiva ai massimi livelli sia in Italia che in Europa.

Nico Gonzalez è considerato uno degli attaccanti più talentuosi della Serie A, capace di giocare su entrambe le fasce e di adattarsi a vari schemi tattici. Con la Juventus, Gonzalez avrà l’opportunità di giocare un ruolo fondamentale nell’attacco di Thiago Motta, portando velocità, tecnica e capacità realizzative. La sua versatilità lo rende un rinforzo ideale per una Juventus che cerca di rinnovarsi e competere ai massimi livelli.

Se le visite mediche di Gudmundsson dovessero andare a buon fine, l’affare potrebbe essere ufficializzato nei prossimi giorni, regalando ai tifosi della Juventus un nuovo motivo di entusiasmo per la stagione in arrivo. Il passaggio di Nico Gonzalez alla Juventus potrebbe rappresentare uno dei colpi di mercato più significativi di questa sessione estiva. L’operazione, ormai in fase avanzata, non solo andrebbe a rinforzare la rosa bianconera, ma segnerebbe anche un cambiamento importante nelle strategie della Fiorentina, che con l’arrivo di Gudmundsson si prepara a riorganizzare il proprio reparto offensivo. La Juventus spera di poter concludere tutto entro il fine settimana, così da poter programmare le visite mediche dell’argentino e procedere con la firma del contratto.