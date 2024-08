Disfatta Juventus, accordo a tradimento: vola in Arabia

Adesso è una disfatta. Il giocatore, che sembrava vicino all’accordo, vola in Arabia Saudita e lascia la Juve a bocca aperta.

Sembrava tutto fatto per il passaggio di Francisco Conceição alla Juventus, ma in un inaspettato colpo di scena, l’Al Hilal ha bruciato la concorrenza e ha raggiunto un accordo totale con il giovane talento portoghese e l’FC Porto per il suo trasferimento.

Nonostante le voci che davano la Juventus e il giocatore vicini a un’intesa definitiva, il club saudita è riuscito a inserirsi nella trattativa, offrendo condizioni economiche e prospettive che hanno convinto sia il 21enne che la dirigenza del Porto. Un vero e proprio blitz di mercato, che ha spiazzato i bianconeri, ormai convinti di aver messo le mani su uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo.

Vola in Arabia Saudita: Conceição – Juve salta

Conceição, figlio dell’ex calciatore Sérgio Conceição, ha mostrato lampi del suo talento nelle ultime stagioni con la maglia del Porto, attirando l’attenzione di diversi top club europei. Agile, veloce e dotato di un ottimo dribbling, il giovane esterno offensivo ha tutte le caratteristiche per diventare un elemento chiave nel calcio moderno. Tuttavia, la possibilità di giocare in un campionato emergente e in un club ambizioso come l’Al Hilal ha evidentemente fatto la differenza nella sua scelta.

Per la Juventus, si tratta di una battuta d’arresto in un mercato che stava procedendo su binari solidi, con l’obiettivo di rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Thiago Motta. Il club torinese, che contava su Conceição per aggiungere imprevedibilità e freschezza al proprio attacco, dovrà ora rivedere le proprie strategie, cercando nuove alternative sul mercato.

L’accordo tra Al Hilal e Porto sembra includere una cifra considerevole per il trasferimento del giocatore, segno della volontà del club saudita di investire pesantemente sui giovani talenti europei per alzare il livello della propria rosa e competere ad alti livelli nelle competizioni continentali e internazionali. Questo trasferimento rappresenta anche un ulteriore segnale di come il calcio saudita stia cercando di affermarsi come nuova destinazione per giocatori di livello, non solo veterani in cerca di un’ultima avventura, ma anche giovani promesse pronte a costruirsi un futuro in un contesto diverso dai tradizionali campionati europei. Nel frattempo, i tifosi della Juventus dovranno fare i conti con la delusione per un colpo che sembrava ormai in dirittura d’arrivo, ma che è sfumato all’ultimo istante per un’offerta che, evidentemente, non poteva essere rifiutata.