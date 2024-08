Juventus, decisione UFFICIALE e nuovo caos: “Non ha senso”

I socail insorgono e scoppia il nuovo ‘caso’. Ecco cosa sta succedendo sul web, sull’ultima novità scelta dalla Juventus.

La Juventus ha ufficialmente assegnato il prestigioso numero 1, ereditato da leggende come Gianluigi Buffon, al portiere italiano Mattia Perin, scatenando un acceso dibattito sui social. Dopo la rescissione del contratto di Wojciech Szczęsny, il club bianconero ha deciso di affidare questo numero così simbolico a Perin, suscitando reazioni contrastanti tra i tifosi.

Ma in che senso Perin con la 1️⃣. Basta non ci sto più dentro. — Nathan™️ (@Nathan_Gr_) August 17, 2024

Quindi, numero #1 di maglia per Perin? 🤣 Spero sia solo un “contentino”, altrimenti stiamo messi molto male. — Chiara (@Kiky85) August 17, 2024

Ma che cos’ è, uno scherzo?

Non è divertente.

Fatemi capire, si manda via #Szczesny, si prende #DiGregorio ( nemmeno per due spicci) per dare la 1 a #Perin?? Questi hanno perso la brocca#Juventus https://t.co/9CNXwa8BLv — daniela russo (@dianartemide12) August 17, 2024

Perin, che ha vestito la maglia bianconera per diverse stagioni come secondo portiere, eredita ora il numero che è stato indossato da alcuni dei più grandi portieri della storia della Juventus. Tuttavia, questa scelta non è stata accolta positivamente da tutti. Alcuni tifosi si sono espressi con scetticismo e incredulità: “La n.1 a Perin ma in che senso?”, è uno dei commenti che rappresenta il sentimento di chi non vede Perin come l’erede naturale di un numero così carico di storia e responsabilità.

Ufficiale il ‘nuovo’ numero 1: Mattia Perin è stato scelto

Dall’altra parte, non mancano coloro che difendono la decisione della società, considerandola un riconoscimento meritato per il portiere italiano: “Una scelta inusuale… ma meritata!”, scrive un altro tifoso, sottolineando come Perin abbia sempre dimostrato professionalità e affidabilità ogni volta che è stato chiamato in causa.

La discussione si è intensificata ulteriormente quando è emersa la possibilità che Michele Di Gregorio, arrivato in estate con l’intenzione di giocarsi il posto da titolare, avrebbe potuto essere il candidato ideale per indossare il numero 1. “Di Gregorio è venuto per essere titolare, adesso che Tek non c’è più il numero 1 andava a lui. Cos’è sto contentino per Perin?” ha commentato un tifoso, esprimendo il pensiero di chi crede che la decisione sia stata presa più per accontentare Perin che per logica meritocratica.

Nonostante queste discussioni, la scelta della Juventus potrebbe essere stata dettata da una valutazione interna più complessa. Alcuni suggeriscono che potrebbe essere stato lo stesso Di Gregorio a scegliere un numero diverso, preferendo forse non addossarsi immediatamente il peso di una maglia così importante al suo arrivo in una squadra con la storia della Juventus.