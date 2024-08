Accordo e visite mediche, affare chiuso: la Juventus non aspetta più

Adesso il destino è scritto. Accordo e visite mediche in corso, l’operazione può definirsi conclusa in maniera definitiva.

Lazar Samardzic è pronto a diventare un nuovo giocatore dell’Atalanta. Secondo quanto riportato da ‘Gianluca Di Marzio’, il centrocampista serbo sosterrà a breve le visite mediche presso la clinica della Madonnina, segnando un passo decisivo verso la sua firma con il club nerazzurro. La trattativa tra Atalanta e Udinese è stata conclusa nella giornata di ieri, e l’annuncio ufficiale è atteso subito dopo il completamento delle visite.

Questa operazione segna un importante movimento di mercato per l’Atalanta, che ha deciso di puntare su Samardzic dopo il fallimento delle negoziazioni con il Celtic per O’Riley, respinte per ben quattro volte dal club scozzese. L’affare con l’Udinese prevede un esborso di 20 milioni di euro, con l’aggiunta di bonus facilmente raggiungibili che potrebbero portare il totale dell’operazione a 25 milioni di euro.

Samardzic all’Atalanta sblocca Koopmeiners alla Juventus: affare fatto

L’arrivo di Samardzic all’Atalanta avrà ripercussioni anche sul mercato della Juventus, che ora può accelerare l’acquisizione di Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese, infatti, è pronto a firmare con i bianconeri, liberando così lo spazio necessario per Samardzic nel centrocampo della squadra bergamasca.

Il passaggio di Samardzic all’Atalanta ha infatti il potenziale di sbloccare una catena di trasferimenti, con Teun Koopmeiners che diventa il prossimo grande obiettivo della Juventus. Il club bianconero, alla ricerca di un centrocampista di qualità per rinforzare la propria rosa, vede in Koopmeiners il profilo ideale. L’olandese è un giocatore che ha dimostrato grande solidità e visione di gioco, caratteristiche che lo rendono un elemento perfetto per il centrocampo juventino.

Resta da vedere se le visite mediche di Samardzic andranno a buon fine e se la Juventus riuscirà a chiudere l’affare per Koopmeiners in tempi brevi. I bianconeri hanno messo l’olandese in cima alla lista dei desideri da diverso tempo e, adesso, sono vicini più che mai a chiudere il giocatore che da tempo è un obiettivo dichirato del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Koopmeiners arriverebbe alla Juventus da assoluto protagonista con il compito di ristabilire i vertici del campionato italiano e riscrivere, in un certo senso, la storia del centrocampo della Juventus ambiziosa e volenterosa di vincere subito. Stiamo a vedere cosa succederà nelle prossime ore, con la certezza sempre più vicina di un giocatore di qualtià prossimo sposo alla Juventus. Per la gioia dei tifosi e degli addetti ai lavori.