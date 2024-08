Juventus-Como, Thiago Motta non si accontenta: “Ecco cosa stiamo pensando”

By

Il mister bianconero ha parlato della sua squadra nel post partita di Juventus-Como. Ecco cosa ha detto Thiago Motta.

Superate le aspettative? Buone sensazioni. Mi aspetto tanto dai miei giocatori. Oggi la partita è stata giocata bene in campo. Sono contento per il ragazzo che ha esordito, come squadra abbiamo fatto un ottima gara.

Umiltà della mia squadra? Grande osservazione. L’umiltà ci vuole sempre, oggi l’umiltà di Dusan, di ricompattare la squadra. Di comunicare, abbiamo giocato contro una buona squadra con grande entusiasmo. Quando arrivi con i risultati, con il gioco, noi con grande rispetto abbiamo affrontato con lo spirito giusto, anche come difendere. Grandi giocatori con qualità, abbiamo fatto bene per tutta la gara.

Yildiz nella partita? Dusan ha fatto una grande partita, con o senza palla. Per noi è fondamentale. Ha bisogno del supporto della squadra. Yildiz può giocare come supporto. Alimentiamo i nostri attaccanti, lui può giocatore dove vuole. In diversi ruoli, dipende anche dalle prossime sfidanti.

Kalulu in bianconero? Bisogna recuperare le forze dopo questa partita. Pensiamo alla prossima sfida, concentrazione all’Hellas Verona. Stiamo lavorando bene sul mercato. Siamo concentrati sempre. Recupero e focus per la prossima partita.