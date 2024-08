Parole di Motta al vento: accordo saltato, niente Juventus

By

Calciomercato Juventus, accordo saltato nonostante le parole di Thiago Motta. Il futuro non sarà in bianconero

Oggi inizia la stagione della Juventus con una squadra ancora incompleta. Lo ha detto Thiago Motta in conferenza stampa, spiegando che oggi la sua truppa sarà di 19 elementi. Insomma, non il massimo visto tutti gli impegni che ci saranno nel corso della stagione. Tra Champions League e Mondiale per Club, oltre la semifinale di Supercoppa e la Coppa Italia, le partite saranno tantissime.

Servono uomini pronto, ma al momento tutto tace. Sì, certo, c’è la questione Koopmeiners aperta – potrebbe sbloccarsi da un momento all’altro – ma serve anche un difensore alla Juventus. Dopo non aver chiuso per Todibo, sembrava potesse esserci Kalulu a un passo. Ma secondo il Corriere della Sera in edicola questa mattina l’affare è praticamente saltato.

Niente Juventus, saltato l’accordo per Kalulu

Si era arrivati ad una soluzione: prestito oneroso con diritto di riscatto – si legge – ma a meno di clamorose sorprese il difensore non sarà a Torino nei prossimi giorni. Lui stesso ha rifiutato il trasferimento e quindi niente innesto per Thiago Motta, che dovrà fare di necessità virtù almeno fino alla fine delle operazioni di mercato.

Kalulu in ogni caso non rimarrà al Milan, Fonseca lo ha praticamente messo alla porta. Quasi sicuramente andrà a giocare all’Atalanta di Gasperini, la società con la quale la Juve ha impostato l’operazione Koopmeiners e che questa mattina, vi abbiamo spiegato, potrebbe anche trovare una nuova carta in Federico Chiesa, visto l’addio ormai certo di Lookman. Insomma, sono ore caldissime su più fronti, con una prima partita di campionato da affrontare contro un Como che sicuramente venderà cara la pelle.