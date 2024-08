Tegola Juventus: infortunio alla coscia, cambio obbligato

Si infortunia alla coscia, Thiago Motta è stato costretto al cambio del giocatore. Ecco cosa sta succedendo in Juventus-Como.

Nonostante il vantaggio della Juventus sul Como con un gol del 2-0, la serata ha riservato una brutta sorpresa per Thiago Motta. L’allenatore dei bianconeri è stato infatti costretto a sostituire Timothy Weah alla fine del primo tempo a causa di un infortunio.

Weah, autore di una buona prestazione fino a quel momento, è stato visto toccarsi ripetutamente la coscia destra, segno evidente di un possibile problema muscolare. Dopo un breve consulto con lo staff medico, Motta ha deciso di non rischiare ulteriormente e ha optato per la sostituzione del giocatore. Al posto di Weah, è entrato in campo il giovane Savona, che avrà l’occasione di mettersi in mostra in una partita di grande importanza. L’infortunio di Weah rappresenta però un motivo di apprensione per la Juventus. In attesa di ulteriori accertamenti, la speranza dei tifosi bianconeri è che il problema muscolare non sia grave e che Weah possa tornare presto a disposizione. Nel frattempo, Savona avrà l’opportunità di dimostrare il suo valore e contribuire al successo della squadra in questa fase cruciale della stagione.