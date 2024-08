Calciomercato Juventus, ha stregato Thiago Motta: firma subito

Un profilo che ha stregato, letteralmente, il tecnico bianconero. E adesso la firma, pertanto, potrebbe arrivare nell’immediato.

La Juventus sta lavorando intensamente per garantire il futuro di uno dei suoi giovani talenti più promettenti, Samuel Mbangula. L’attuale contratto dell’attaccante belga, nato nel 2004, scade nel 2026, ma il club bianconero non vuole rischiare di perdere un giocatore su cui nutre grandi aspettative. Per questo motivo, la dirigenza juventina è già al lavoro per proporre a Mbangula un rinnovo anticipato, assicurandosi così la sua permanenza a lungo termine.

A confermare la centralità del giovane attaccante nei piani futuri della Juventus è l’atteggiamento di Thiago Motta, attuale allenatore della squadra. Motta, noto per la sua capacità di lavorare con i giovani, ha mostrato grande fiducia in Mbangula, inserendolo stabilmente nelle rotazioni della prima squadra già nella prima partita di campionato, facendolo giocare titolare. Il tecnico italo-brasiliano vede in lui un elemento chiave per il futuro della Juventus, apprezzandone le qualità tecniche e la maturità dimostrata nonostante la giovane età.

Motta stregato da Mbangula: rinnova subito

La volontà di rinnovare il contratto di Mbangula è un chiaro segnale delle ambizioni della Juventus, intenzionata a costruire una squadra competitiva anche per il futuro, puntando su giovani di talento. Mbangula, dal canto suo, ha già dimostrato di avere le carte in regola per ritagliarsi uno spazio importante nel calcio che conta, e l’interesse di Thiago Motta nei suoi confronti potrebbe rappresentare una svolta nella sua carriera.

‘Nicolò Schira’, esperto di calciomercato, ha riportato la notizia, sottolineando come la Juventus stia facendo di tutto per blindare il suo gioiello, evitando che altre squadre possano interferire nei suoi piani di crescita. Il rinnovo di Samuel Mbangula potrebbe quindi diventare una delle priorità assolute del club torinese nelle prossime settimane, per garantire al giocatore e alla squadra un futuro luminoso insieme.

Il rinnovo di Samuel Mbangula rappresenta non solo una mossa strategica per il futuro della Juventus, ma anche un segnale importante per il mondo del calcio. La scelta di puntare su un giovane talento come Mbangula riflette la volontà della dirigenza bianconera di costruire una squadra basata non solo su grandi nomi, ma anche su giovani promettenti in grado di crescere e diventare protagonisti nel panorama calcistico europeo. Thiago Motta, dal suo arrivo alla guida della Juventus, ha chiarito la sua filosofia: valorizzare i giovani, integrandoli gradualmente nel sistema di gioco della prima squadra. Mbangula è un esempio perfetto di questa strategia. Giocatore versatile, capace di agire su entrambe le fasce e dotato di una grande capacità di dribbling e visione di gioco, ha attirato l’attenzione di Motta fin dai primi allenamenti.