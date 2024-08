Il tormentone Chiesa sta per finire: accetta l’offerta e se ne va

By

La situazione di Federico Chiesa alla Juventus ha preso una piega drastica nelle ultime settimane. Dopo essere stato messo fuori rosa dal nuovo tecnico Thiago Motta, il futuro dell’attaccante azzurro sembrava destinato a cambiare. Le voci su un possibile assalto dell’Inter per assicurarsi le sue prestazioni si sono intensificate, ma alla fine, il destino di Chiesa sembra essere lontano dall’Italia.

Secondo le indiscrezioni riportate da Repubblica, Chiesa avrebbe deciso di accettare l’offerta del Barcellona, accontentandosi di uno stipendio di 4,5 milioni di euro a stagione. Nonostante la riduzione rispetto al suo attuale ingaggio alla Juventus, la prospettiva di giocare per uno dei club più prestigiosi al mondo, in un campionato di grande richiamo come La Liga, avrebbe convinto l’ex viola a fare le valigie e volare in Spagna.

Chiesa al Barcellona: accetta i 4,5 milioni dei blaugrana

La decisione di Thiago Motta di escludere Chiesa dalla rosa ha rappresentato un duro colpo per il giocatore, che aveva sperato di essere un punto fermo della nuova Juventus. Tuttavia, l’arrivo di Motta ha portato con sé nuove idee tattiche e una rivoluzione nella gestione della squadra, che evidentemente non ha previsto un ruolo centrale per l’attaccante azzurro. Questa scelta ha rapidamente alimentato le speculazioni su una sua partenza, con l’Inter che sembrava pronta a inserirsi nella trattativa.

Nonostante l’interesse dei nerazzurri, la pista Barcellona sembra rivelarsi la più concreta. I catalani, sempre alla ricerca di talenti per rinforzare il loro attacco, avrebbero visto in Chiesa il profilo ideale per completare il loro reparto offensivo, offrendo un contratto che, seppur inferiore a quanto percepito a Torino, garantirebbe al giocatore visibilità e la possibilità di competere ai massimi livelli europei.

Per la Juventus, la cessione di Chiesa rappresenterebbe una perdita significativa, ma anche una soluzione a un problema ormai insostenibile. La scelta di Motta ha tracciato una linea netta tra passato e futuro, e il sacrificio dell’attaccante potrebbe consentire al club di focalizzarsi su un progetto tecnico più in linea con le idee del nuovo allenatore. Federico Chiesa, dal canto suo, sembra pronto ad abbracciare questa nuova sfida in Spagna. Il suo approdo al Barcellona segnerebbe l’inizio di una nuova fase della sua carriera, con l’obiettivo di riconquistare quel ruolo da protagonista che negli ultimi mesi alla Juventus gli è stato negato. Chiesa, ora, si prepara a indossare la maglia blaugrana e a scrivere un nuovo capitolo della sua avventura calcistica.