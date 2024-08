Koopmeiners-Juve, la sbloccano così: via libera last minute

Koopmeiners-Juventus, siamo entrati nella settimana di chiusura del calciomercato. L’affare si sblocca in questo modo

Siamo entrati nell’ultima settimana di calciomercato e la Juventus, ancora, non è riuscita a chiudere quell’operazione che Giuntoli ha in mente praticamente da sei mesi a questa parte: Koopmeiners è un giocatore dell’Atalanta nonostante non si stia allenando con il club nerazzurro di Gasperini. Ha deciso di rompere in maniera definitiva, ma la Dea non scende sotto i 60 milioni di euro per il suo cartellino.

Non è una situazione semplice nonostante la volontà del giocatore sia quella di venire a Torino per unirsi al gruppo di Thiago Motta. Intricata al massimo, con un occhio anche alla Premier League che potrebbe tornare all’assalto. A cercare comunque di fare un punto della situazione e svelare come si potrebbe sbloccare l’operazione, ci ha pensato la giornalista della Gazzetta dello Sport Fabiana Della Valle che ha parlato sul proprio canale Youtube. Ecco le sue parole, trascritte dal sito tuttojuve.com.

Koopmeiners-Juventus, ecco come si chiude

“Non è più una questione di prezzo, ma è soltanto una questione, diciamo così, di principio. Nel senso che la mia sensazione, al di là delle ricostruzioni che possiamo fare, è che l’Atalanta non sbloccherà la questione prima, non dell’ultimo giorno di mercato, ma forse il penultimo. Sicuramente non prima della prossima giornata, visto e considerato che ad un certo punto non è stata più padrona lei stessa di gestire questa situazione. Perché comunque il certificato presentato da Koop, il primo dei tre, con il quale si è chiamato fuori anche dalla partita della Supercoppa Europea, ha indispettito notevolmente il club che, in un certo senso, ha deciso di farla pagare, tra virgolette, sia al giocatore e sia alla Juventus”.

Insomma, in poche parole adesso è un vero e proprio braccio di ferro tra le parti. Una storia che in un modo o nell’altro finirà entro venerdì prossimo. Anche se la fumata bianca non è più certa come sembrava fino a pochi giorni fa.